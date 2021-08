Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa

BHG - Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (KNK). Trong bối cảnh khó khăn chung, Cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19, vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Hải quan luôn tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Theo đó, Cục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa; chỉ đạo các đơn vị duy trì, đảm bảo quân số thường trực làm nhiệm vụ quản lý và giải quyết thủ tục hải quan kịp thời, tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh theo đúng qui định nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 không tổ chức được hội nghị đối thoại, Cục Hải quan đã thành lập “Nhóm Zalo đối tác Hải quan - Doanh nghiệp” để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK và thông tin kịp thời các chính sách, văn bản mới liên quan để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện. Thành lập Tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK trong thời gian dịch Covid-19 để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn kịp thời, nhanh chóng, chính xác về thực hiện các quy định, chính sách về hải quan, thuế.

Vì vậy, trong 7 tháng đầu năm, các Chi cục Hải quan cửa khẩu đã làm thủ tục XNK hàng hóa cho 140 doanh nghiệp và tư thương với tổng trị giá 158,55 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, XK đạt 116,52 triệu USD; NK đạt 13,56 triệu USD; loại hình khác đạt 28,46 triệu USD. Trị giá kim ngạch XNK hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm trước là do phát sinh tăng một số mặt hàng XK như: Quả chuối xanh tăng 273,6%; quả mít tăng 100%; ván bóc tăng 18,2%; hàng chuyển cửa khẩu tăng 195%.

Năm 2021, Cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN từ hoạt động XNK trên địa bàn 210 tỷ đồng; tỉnh giao chỉ tiêu 270 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, Cục Hải quan nỗ lực triển khai công tác thu ngân sách với nhiều giải pháp tích cực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 gây tác động đến hoạt động XNK hàng hóa của các doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, một số các mặt hàng XNK có thuế giảm sâu như: Năng lượng điện nhập khẩu giảm 88%; máy móc thiết bị thủy điện, máy nghiền quặng và máy móc dùng cho sản xuất nông nghiệp giảm 83%; một số mặt hàng có số thu ổn định những năm trước như: Linh kiện phụ tùng ô tô; thiết bị đường nước; ô tô bơm bê tông đều giảm mạnh... Do vậy, tính đến ngày 31.7 vừa qua, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 54,8 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước; đạt 26% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 20,2% chỉ tiêu tỉnh giao.

Từ kết quả trên, những tháng cuối năm, Cục Hải quan tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh, triển khai hiệu quả phương án thông quan hàng hóa XNK qua cửa khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý và các nhiệm vụ cần triển khai trong, sau thời kỳ Covid-19. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; rà soát các nguồn thu, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp XNK các mặt hàng có thuế; chủ động nắm chắc kế hoạch NK của các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế XNK. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu trong địa bàn quản lý.

Bài, ảnh: Lương Duyên