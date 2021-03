Ba cốt lõi trong cải tạo vườn tạp ở Vị Xuyên

BHG - Tập trung tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; quy hoạch vùng và xác định nguồn cây giống phù hợp; chú trọng tập huấn, chuyển giao KHKT cho người dân là ba cốt lõi quan trọng trong thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên và xã Tùng Bá kiểm tra vườn bưởi Da xanh của gia đình ông Mương Ơn Lăng, thôn Bản Đén.

Tiết trời tháng 3 ấm áp, những cây bưởi Da xanh được trồng trên vùng đất Tùng Bá từ chương trình cải tạo vườn tạp đang bắt đầu đâm chồi non. Lão nông Mương Ơn Lăng, thôn Bản Đén năm nay ngoài 50 tuổi, vẫn hăng say trên mảnh vườn, chăm chút từng cây non. Ông chia sẻ: “Được biết Đảng, Nhà nước có chương trình cải tạo vườn tạp, được cán bộ xã, thôn vận động, hướng dẫn trồng cây ăn quả, tôi mạnh dạn trồng 100 cây bưởi Da xanh trên mảnh vườn rộng 1.500 m2. Hiện, cây đang phát triển tốt, hy vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”. Chủ tịch UBND xã Tùng Bá, Trần Ngọc Lanh cho biết: “Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp; xã đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các thôn, bản, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tích cực đăng ký tham gia. Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Thực Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc; ban hành chương trình hành động của BTV Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện và các bước thực hiện cải tạo vườn tạp. Các chi, đảng bộ trực thuộc xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, trong đó phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải tạo vườn tạp tại cơ sở; lấy kết quả thực hiện chương trình là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Năm 2021, huyện Vị Xuyên có 294 hộ đăng ký thực hiện cải tạo vườn tạp; trong đó có 70 hộ nghèo, 156 hộ cận nghèo, 68 hộ trung bình. Đến nay, toàn huyện thực hiện cải tạo vườn tạp được trên 26.100 m2 trồng cây ăn quả và 4.500 m2 trồng các loại rau, đậu ngắn ngày; tổ chức được 261 buổi tuyên truyền cho trên 7.800 lượt người nghe. Tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 781 thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thẩm định cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản và các hộ dân. Các xã, thị trấn đều ra quân cải tạo vườn tạp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân; rà soát, đánh giá và lựa chọn hộ cải tạo vườn tạp đúng đối tượng, khẩn trương thẩm định các hộ đủ điều kiện vay vốn theo Nghị quyết 58 HĐND tỉnh. Các cấp, ngành đã huy động xã hội hóa được trên 120 triệu đồng và gần 1.000 ngày công cải tạo vườn tạp.

Bên cạnh việc triển khai cải tạo vườn tạo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện Vị Xuyên tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ khá và giàu chỉnh trang lại vườn hộ; xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập, quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất gắn với xây dựng NTM. Đến nay, có 73 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu.

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn cho biết, với phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, không hình thức, thành tích, huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy sản xuất cho người dân; cả hệ thống chính trị cùng “xắn tay áo” giúp dân từ việc lập hồ sơ quy hoạch, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy hoạch cây, con gắn với vùng sản xuất hàng hóa; thẩm định và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn; giúp đỡ ngày công chỉnh trang vườn và trồng cây... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, chương trình cải tạo vườn tạp đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN