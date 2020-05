Nông dân thị trấn Yên Minh giúp nhau phát triển kinh tế

BHG - Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân (ND) thị trấn Yên Minh (Yên Minh) tích cực đẩy mạnh triển khai hiệu quả. Qua đó, từng bước củng cố tổ chức Hội ngày càng vững chắc; giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.

Mô hình kinh tế tổng hợp của anh Hoàng Đức Văn, thôn Nà Rược.

Để thực hiện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội ND thị trấn đã chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua đến 100% cán bộ, hội viên, nông dân (HV, ND); đồng thời tiến hành tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tuyên truyền, vận động các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc phát triển kinh tế gia đình và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm 2019, có 80 hộ đăng ký thực hiện hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua kết quả bình xét theo tiêu chí về thu nhập mới của hộ, Hội đã tổ chức bình xét hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi đạt là 78 hộ; trong đó, cấp Trung ương đạt 8 hộ, cấp tỉnh 15 hộ, cấp huyện 20 hộ và cấp thị trấn 35 hộ.

Chủ tịch Hội ND thị trấn Yên Minh, Vàng Thị Rung, cho biết: Hiện, Hội ND thị trấn có trên 700 HV tham gia sinh hoạt ở các chi hội thôn, tổ dân phố. Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung hoạt động; tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ, trang trại, gia trại có quy mô lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trang trại tổng hợp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng nhằm khuyến khích HV hưởng ứng tham gia phát triển kinh tế.

Đến thăm mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt của gia đình anh Hoàng Đức Văn, thôn Nà Rược là một trong những HV tiêu biểu trong phát triển kinh tế của thị trấn. Anh Văn chia sẻ: “Từ khi Hội ND Việt Nam phát động phong trào “Nông dân thi đua sản suất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững”; tôi cùng gia đình đã thống nhất và quyết tâm hưởng ứng phong trào, tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn khuyến nông và học hỏi kinh nghiệm của các hộ sản suất kinh doanh dịch vụ của các thôn cũng như bạn bè ở các xã lân cận và mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp huyện và các tổ chức tín dụng để đầu tư vào kinh doanh dịch vụ, sản xuất, chăn nuôi. Mỗi năm, thu nhập của gia đình đạt từ 500 – 600 triệu đồng và tạo việc làm cho 5 lao động”.

Nhờ được giúp đỡ về vốn, giống và khoa học kỹ thuật; nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Năm 2019, Hội ND thị trấn đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức dạy nghề được 5 buổi với trên 350 lượt HV tham gia. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho HV, ND vay vốn phát triển kinh tế. Đến hết năm 2019, tổng số tiền do Hội ND thị trấn quản lý là trên 8 tỷ đồng với 10 tổ và 247 hộ vay vốn.

Chủ tịch Hội ND thị trấn Yên Minh Vàng Thị Rung, cho biết thêm: Thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”. Cùng với đó, phối hợp, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật để khuyến khích, động viên hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Bài, ảnh: Hồng Cừ