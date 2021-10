Công an tỉnh Hà Giang xếp thứ 6/63 Công an các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

BHG - Ngày 29.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư công bố xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị chuyên môn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã công bố kết quả xác định chỉ số CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2021. Theo đó, chỉ số CCHC trong CAND năm 2021 trung bình của Công an các đơn vị, địa phương đạt mức 84,24%, thể hiện sự nỗ lực của toàn lực lượng CAND trong công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, có 12 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả xuất sắc; 76 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt; 15 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả khá; 7 đơn vị, địa phương xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Công an tỉnh Hà Giang xếp thứ 6/63 Công an các tỉnh, thành phố, được Bộ Công an xếp loại Xuất sắc.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã phổ biến, quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương triển khai chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 trong CAND, xác định nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của CCHC Nhà nước trong CAND giai đoạn tới, tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số trong CAND.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng thưởng Giấy khen cho 4 đơn vị trong Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CCHC, phục vụ nhân dân năm 2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)