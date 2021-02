Đảng bộ Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy

BHG - Sáng 5.2, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh. Theo đó, cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị tương đương cấp phòng, trực thuộc Công an tỉnh; đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là thủ trưởng cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Cơ quan UBKT Đảng ủy cần chủ động, tích cực làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy phải thực sự gương mẫu, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)