Bình yên vùng giáp ranh

BHG - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh, trong năm 2020, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an các tỉnh trong cụm giáp ranh, gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai cùng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng công an trao đổi thông tin về mô hình tự quản tại khu vực giáp ranh. Ảnh: Nguyễn Lân

Hà Giang có 7 huyện với 43 xã, thị trấn giáp ranh với 9 huyện, 35 xã của 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng. Tình hình ANTT tại các địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp: Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn diễn ra; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bất thường gây ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với Công an các tỉnh trong cụm giáp ranh, Công an tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22 ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tỉnh theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020”, đến nay đã bố trí 940 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 188 xã, thị trấn, trong đó có 188 đồng chí là Trưởng Công an xã, 58 đồng chí Phó Công an xã, 694 công an viên.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, đã duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với Công an Trung Quốc trong phối hợp đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới. Chủ động nắm tình hình, vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, ảnh hưởng tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình”, hoạt động của các loại tà đạo, đạo lạ; quản lý chặt chẽ đối tượng cốt cán; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động kiểm soát không để các hoạt động tôn giáo trái phép phát triển, lan rộng trên địa bàn. Giải quyết kịp thời 8 vụ việc khiếu kiện phức tạp vượt cấp, 115 đơn thư tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Trong công tác phối hợp, phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện các nội dung, chương trình phối hợp đề ra, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, kết quả: Phối hợp trao đổi 763 thông tin liên quan đến ANTT, điều tra, xác minh, giải quyết 42 vụ việc, phát hiện, bắt giữ 99 đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn giáp ranh.

Cùng với đó, Công an tỉnh Hà Giang luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong quản lý các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Thực hiện tốt công tác quản ý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, tạo đà phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động, tệ nạn xã hội phát triển, góp phần giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân khu vực giáp ranh yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Diệu Loan