Kiểm tra công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội XIII của Đảng

BHG - Để đảm bảo ANTT tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đảm bảo ANTT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong những ngày này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tổ chức kiểm tra công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm mô hình tăng gia của Công an xã Kim Linh (Vị Xuyên).

Theo đó, các đồng chí trong Ban Giám đốc tiến hành kiểm tra và làm việc với các địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi. Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại một số xã của các huyện Xín Mần, Bắc Mê và Vị Xuyên. Đại tá Hoàng Văn Mạnh kiểm tra tại huyện Hoàng Su Phì và Quản Bạ.

Tại các điểm đến, sau khi nghe báo cáo triển khai các phương án đảm bảo ANTT tại cơ sở phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, các đồng chí trong Ban Giám đốc đã ghi nhận kết quả và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa bàn, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng và đề nghị: Công an huyện cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Đảm bảo an toàn các mục tiêu, địa bàn quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh; bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn cơ sở, quản lý tốt các đối tượng trong diện; nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, phản bác các luận điệu sai trái; thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo…Tuyệt đối không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, các đồng chí trong Ban Giám đốc đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra nơi ăn, ở, làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các huyện trên địa bàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt và công tác, song, lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; tham mưu tích cực với cấp uỷ, chính quyền địa phương các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, được các cấp, các ngành tin tưởng, quần chúng nhân dân quý mến.

Trong các buổi làm việc tại các xã, lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn lực lượng Công an các xã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, khắc phục khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất ban đầu; tu dưỡng, rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường chất lượng hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, thu hồi VK-VLN-CCHT, kéo giảm tai nạn giao thông, PCCC. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, Xây dựng lực lượng; nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp hơn về người Công an nhân dân. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tốt với lực lượng Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng quà Tết cho Công an các xã, thị trấn, góp phần cùng cơ sở đón năm mới đầm ấm, sung túc hơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân