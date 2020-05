Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm

BHG - LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) trên địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng; nhận thức rõ vai trò đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, tăng cường tiềm lực trong KVPT; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, tăng cường tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-VH-XH của tỉnh.

Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tặng hoa những chiến sỹ huấn luyện giỏi. Ảnh: CTV

Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo; đồng thời triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của T.Ư, Bộ Quốc phòng và Quân khu về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng KVPT và công tác QS-QP địa phương... Công tác xây dựng và hoạt động KVPT được thực hiện đồng bộ ở các cấp; hoàn thành việc quy hoạch, xây dựng thành phần thế trận quân sự trong KVPT cấp tỉnh, huyện; đến nay, xác định được 109 trọng điểm về QP-AN cấp xã, huyện (thành phố); hoàn thành việc cải tạo và thi công các hang động, căn cứ chiến đấu, thao trường cấp huyện; xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự cấp tiểu đoàn, trận địa SMPK 12,7 mm... Tham mưu thực hiện các đề án, dự án đã được quy hoạch; phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng 20,7 km đường tuần tra biên giới, từng bước tạo thành thế trận quân sự vững chắc trong KVPT tỉnh. Ban Chỉ đạo KVPT, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự; Hội đồng cung cấp tỉnh, huyện, thành phố luôn hoạt động hiệu quả.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chủ động tham mưu, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố, chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; các cuộc diễn tập tại các cấp, kết quả đều đạt giỏi, xuất sắc (diễn tập cấp huyện 11 cuộc; diễn tập CĐPT cấp xã 195 cuộc; diễn tập UPLB-TKCN cấp huyện 4 cuộc, cấp xã 20 cuộc; diễn tập PCCR-TKCN cấp huyện 3 cuộc, cấp xã 20 cuộc). Chỉ đạo Trung đoàn 877 diễn tập CH-CQ có bắn đạn thật 1dBB và diễn tập Cụm tác chiến Biên phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. Đã vận dụng nội dung xử lý tình huống tác chiến không gian mạng vào thực tế diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối; năm 2019, diễn tập KVPT tỉnh đạt xuất sắc.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm tham mưu, lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; kết hợp giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN ở địa phương. Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Các dự án phát triển KT-XH, cơ sở hạ tầng được tỉnh đầu tư nâng cấp gắn với yêu cầu về QP-AN. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm chặt chẽ; thực hành kiểm tra, thống kê toàn bộ hiện trạng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương giải quyết những tồn đọng đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN gắn với phát triển KT-XH; tổng sản phẩm bình quân đầu người hiện nay tăng 57,4% so với năm 2015; cơ sở hạ tầng, công tác giáo dục - đào tạo, y tế, truyền thông phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 22,6%... Các cuộc vận động, phong trào thi đua được đẩy mạnh; hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế, văn hoá, chính trị, tinh thần cho KVPT tỉnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu động viên khi có tình huống.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục quốc phòng toàn dân, giáo dục QP-AN cho các đối tượng, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở, làm tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vào nguồn DBĐV đúng luật; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự 75%. Xây dựng Lực lượng DQTV đúng Luật, đảm bảo chất lượng. Xây dựng chi bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh; 88% Chỉ huy Trưởng xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp trở lên. Phối hợp rà phá bom, mìn, vật cản nổ được 622,56 ha phục vụ cho tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và phát triển KT-XH.

Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nghiên cứu, đánh giá sâu sắc diễn biến mới của đối tượng tác chiến, tình hình thực tiễn trên địa bàn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, kịp thời rà soát điều chỉnh bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến; tổ chức luyện tập chặt chẽ, chất lượng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị ở địa phương; góp phần giữ vững ANCT, TTATXH. Chủ động phối hợp với công an, biên phòng, kiểm lâm tham mưu xây dựng quy chế phối hợp; qua đó, thống nhất, nhận định, đánh giá tình hình, nắm chắc, nội, ngoại biên, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề về ANCT, TTATXH; chủ động phòng, chống hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Chỉ đạo dân quân các xã biên giới, các tiểu đội luân phiên thường trực phối hợp với Bộ đội Biên phòng và nhân dân tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

PHAN ĐÔ