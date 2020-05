Biên giới bình yên, bản làng khởi sắc

BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Thanh Thủy không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mà còn là lực lượng nòng cốt trong củng cố hệ thống chính trị, giúp đồng bào vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy tuyên truyền pháp luật song phương. Ảnh: CTV

Đóng quân trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 31,252 km đường biên giới và phụ trách địa bàn 5 xã biên giới với 32 thôn, bản; trong đó, gần 100% đồng bào là dân tộc thiểu số sinh sống. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; cấp ủy, Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng. Trong đó, tập trung làm tốt việc kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn cũng như các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng triển khai thực hiện hiệu quả phương án của tỉnh, huyện về “Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới”, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm ma tuý, buôn lậu, mua bán người...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy phối hợp với Trạm Kiểm soát xuất, nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: CTV

Công tác đối ngoại biên phòng được duy trì và không ngừng phát triển; Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy còn là “cầu nối” để các địa phương hai bên biên giới duy trì và tổ chức kết nghĩa; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng biên giới thắm tình hữu nghị. Cùng với đó, Đồn đã tích cực, chủ động xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu cho địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH gắn với QP – AN và nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mớỉ”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về biên giới, biển, đảo; phát huy hiệu quả 3 mô hình tham gia phát triển KT – XH, XĐGN ở khu vực biên giới; tiêu biểu là Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”‘, Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”... Phong trào tăng gia, sản xuất đảm bảo được lượng rau xanh, thực phẩm phục vụ nhu cầu của bộ đội. Công tác vệ sinh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội được bảo đảm, quân số khỏe đạt tới 98,5%, không có dịch bệnh xảy ra trong đơn vị, thực hiện tốt công tác quân dân y kết hợp tại địa bàn.

Với điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ là, Đảng bộ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy đã có nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng đơn vị về chính trị; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy BĐBP tỉnh về “Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông trong BĐBP Hà Giang”, Nghị quyết về “Xây dựng Đồn Biên phòng vững mạnh toàn diện trong tình hình mới”; thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các đợt thi đua đột kích, thi đua đặc biệt…

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực để Đảng bộ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ an toàn, nguyên trạng đoạn đường biên và hệ thống mốc quốc giới đơn vị phụ trách. Quản lý chặt chẽ công tác cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, phương tiện, hàng hóa; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị…

Biên giới bình yên, bản làng khởi sắc, nhân dân các dân tộc vùng biên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống,... đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy nhiệm kỳ qua; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy