Hiện thực những ngôi nhà mơ ước

BHG - Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh mang giá trị nhân văn, rất lớn. Sau 2 năm triển khai, cùng với các địa phương, hàng chục ngôi nhà ấm áp tình người tại huyện Quang Bình được hoàn thiện, viết tiếp ước mơ, khát khao vươn lên của bao gia đình.

Bà Hoàng Thị Hẹ, thôn Tân Chang, xã Tân Trịnh vui mừng khi được ở trong căn nhà mới.

Trong hào khí của những ngày Cách mạng tháng Tám, chạy dọc Quốc lộ 279, chúng tôi về thăm nhà chị Đặng Thị Hiền, thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc. Gia đình chị là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà năm 2020. Theo lời của lãnh đạo xã, vợ chồng chị Hiền vốn rất chăm chỉ làm ăn, vài năm trước không thuộc diện hộ nghèo nhưng sau cơn bạo bệnh của cô con gái 20 tuổi, kinh tế gia đình tụt dốc. Trong hoàn cảnh hết sức éo le cần sự tương trợ của cộng đồng, anh chị nằm trong diện được hỗ trợ kinh phí làm nhà với số tiền 60 triệu đồng. Đây là món quà trao tay quý giá để gia đình có một mái ấm, có nơi che nắng, che mưa và đong đầy tình cảm. Trong nỗi niềm xúc động chị Hiền bày tỏ: “Không ai muốn lâm vào cảnh nghèo, thế bí; từ ngày con tôi bị ung thư máu, vợ chồng tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, vất vả ngược xuôi về các bệnh viện để chữa bệnh cho con nên mọi thứ có giá trị trong nhà phải bán hết. Cũng may, nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, tấm lòng của các nhà hảo tâm, vợ chồng tôi xây dựng được nhà căn nhà cấp 4. Gia đình tôi đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để vào nhà mới đầu tháng 9 này”.

Ngôi nhà của gia đình chị Đặng Thị Hiền, thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc sắp hoàn thành.

Gác lại câu chuyện nhà chị Hiền, chúng tôi đến thăm gia đình người có công Hoàng Thị Hẹ, thôn Tân Chang, xã Tân Trịnh. Bà Hẹ là thân nhân của 2 liệt sỹ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng cộng thêm khoản tích lũy, gia đình bà đã làm căn nhà cấp 4 rộng rãi và được lát đá hoa khang trang, sạch đẹp. Trong khoảng thời gian làm nhà, lực lượng công an, quân sự, cựu chiến binh của xã và huyện đã đóng góp ngày công giúp gia đình vận chuyển vật liệu, đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng. Bà Hẹ bộc bạch: “Ở tuổi gần đất xa trời, được chuyển về ngôi nhà to đẹp, vững chãi, tôi mừng lắm. Tôi mong các con và các cháu tích cực phấn đấu phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng no ấm”.

Từ năm 2019 - 2020, huyện Quang Bình có 90 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở. Trong đó, riêng năm 2020 có 54 hộ được khởi công xây nhà với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Dự kiến đến đầu tháng 9, các hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng từ huyện đến xã huy động hơn 900 ngày công giúp dân làm nhà. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị còn hỗ trợ thêm xi măng, tiền cho các hộ. Hiện thực những giấc mơ, những ngôi nhà mới dựng lên cũng như là điểm tựa bắt đầu một cuộc sống mới với niềm tin và hy vọng tương lai phía trước. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành, sát cánh của toàn xã hội, sau khi an cư các hộ yên tâm lập nghiệp để thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, quê hương.

Bài, ảnh: MỘC LAN