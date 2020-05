BHG - Trong 23 chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đến nay, huyện Quản Bạ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu NQ đề ra. Trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện cửa ngõ Cao nguyên đá ngày càng được nâng cao.

Thị trấn Tam Sơn ngày càng khang trang.

Về trung tâm thị trấn “Núi đôi” hôm nay, du khách sẽ thấy sự đổi thay đến ngỡ ngàng, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn xưa; đời sống của các tầng lớp nhân dân đều được nâng lên. Để đạt được những thành tựu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành NQ chuyên đề về phát triển 3 cây (dược liệu, hồng không hạt, ngô lai) và 3 con (bò, dê, ngựa) cùng 3 sản phẩm (dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám, rượu ngô Thanh Vân, mật ong dược liệu) theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận động nhân dân đưa những cây, con có giá trị cao vào sản xuất, như: Cây lạc, hoa hồng, rau trái vụ… Từ đó, nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch/1 ha đất trồng cây hằng năm đạt 46 triệu đồng, đạt 117,9% so với NQ; tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 101,7% so với NQ; bình quân lương thực đạt 560 kg/người/năm, đạt 105,6% so với NQ. Chương trình phát triển cây dược liệu được quan tâm chỉ đạo, đến nay, trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp, 6 HTX tham gia trồng, chế biến, kinh doanh dược liệu; người dân không còn phải lo đầu ra của sản phẩm.

Bên cạnh đó, xác định dịch vụ du lịch là khâu đột phá mũi nhọn trong phát triển kinh tế; Đảng bộ huyện đã ban hành NQ chuyên đề về phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020; Qua đó, đời sống của người làm du lịch đã dần thay đổi đáng kể. Doanh thu từ dịch vụ, lưu trú và ăn uống không ngừng tăng lên 67 tỷ đồng, đạt 111,6% NQ, tăng 59,5% so với năm 2015. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, nhiều điểm du lịch hoạt động hiệu quả, như: Động Lùng Khúy, đền Bình An, Thạch Sơn Thần, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm… Các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy; trở thành các sản phẩm du lịch với nhiều lễ hội phục vụ nhu cầu về văn hóa cho người dân và du khách.

Cùng với sự phát triển của các khu du lịch, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều khởi sắc, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện đã tập trung nguồn lực xây dựng xã Quyết Tiến và Quản Bạ đạt chuẩn NTM và về đích trước 2 năm; nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 3 xã, đạt 100% NQ. Cùng với sự lan tỏa của chương trình khởi nghiệp, đã góp phần nâng cao tiêu chí về thu nhập và việc làm trong xây dựng NTM.

Trong những lúc thiên tai, chính quyền luôn đồng hành sát cánh cùng người dân làm tốt công tác phòng, chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai. Trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác quy tụ dân cư, di dân khỏi vùng xung yếu. Chủ động thiết kế, định hình mẫu nhà chung cho các hộ phải di dời khỏi vùng xung yếu vừa đảm bảo kiến trúc truyền thống, vừa góp phần giúp nhân dân xây dựng nhà ở theo tiêu chí NTM. Kết quả, đã hoàn thành Đề án quy tụ dân cư với 268 hộ, được tỉnh đánh giá cao và nhân rộng. Cùng với đó, huyện đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng được 18 trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt 120% NQ; tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học sinh chuyển cấp đều đạt mục tiêu. Công tác phát triển kinh tế biên mậu, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,… tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Có thể nói, bằng nhiều nỗ lực và các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền các cấp; huyện Quản Bạ đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bài, ảnh: Lê Hải