Thắp sáng đường quê Cốc Rế

BHG - Sau gần 2 tháng triển khai, dọc tuyến đường vào trung tâm xã Cốc Rế (Xín Mần) đã bừng sáng ánh điện; tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và đi lại cho người dân. Đây là công trình thiết thực từ hoạt động của Đoàn Thanh niên xã Cốc Rế nhằm “Thắp sáng đường quê” chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đoàn Thanh niên xã lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng.

Dọc theo tuyến đường vào trung tâm xã, hàng chục cột điện “cao áp” được thắp sáng trong đêm, tạo nên vẻ đẹp cho vùng quê nghèo Cốc Rế. Đồng chí Vi Quốc Việt, Bí thư Đoàn xã, cho biết: “Thắp sáng đường quê” là chương trình được Đoàn Thanh niên xã Cốc Rế phát động từ đầu tháng 3 năm nay. Xuất phát từ việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, BCH Đoàn xã đã triển khai một số hoạt động hướng về cộng đồng như làm sân vận động, chung tay phòng, chống dịch bệnh... Đặc biệt, sau khi học hỏi ở một số nơi và xét thấy điều kiện thực tiễn của địa phương, BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch và trình BTV Đảng ủy xã cho chủ trương thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê”. Để thực hiện công trình, Đoàn xã đã thực hiện công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức. Trong đó, huy động, kêu gọi quyên góp ủng hộ của các đoàn viên, thanh niên và các hộ dân khu vực trung tâm xã; với phương châm “có tiền góp tiền, có công góp công”. Cùng với đó, tận dụng mạng xã hội Zalo và facebook để kết nối với các đoàn viên đang đi lao động trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, toàn xã có hơn 200 đoàn viên, số lượng đi lao động ngoài xã có hơn 80 đoàn viên. Qua 1 tháng triển khai, Đoàn xã đã kêu gọi được sự ủng hộ hơn 24 triệu đồng từ các đoàn viên và các hộ dân xung quanh trung tâm xã. Ngoài ra, Đoàn xã còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền xã cùng người dân trên địa bàn. Sau khi có kinh phí, Đoàn Thanh niên đã nhanh chóng triển khai Chương trình “Thắp sáng đường quê” bằng việc mua các trang thiết bị, lắp đặt hệ thống cột, bóng đèn…

Sau gần 2 tháng vừa kêu gọi, vừa thực hiện các phần việc; tuyến đường dài gần 1 km vào trung tâm xã đã được lắp đặt xong hệ thống điện chiếu sáng, điểm tô cho đường làng xã Cốc Rế ngày càng đổi mới, tươi đẹp hơn. Phó Bí thư Đoàn xã Cốc Rế, Hoàng Văn Vĩnh, cho biết: Dù có nắng nóng hay vất vả, xong tinh thần của các đoàn viên, thanh niên vẫn không nản chí. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, làm được việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng là vui rồi. Trong thời gian tới, Đoàn xã cũng đang lên kế hoạch để triển khai chương trình vẽ tranh cổ động chào mừng đại hội Đảng các cấp dọc theo tuyến đường trung tâm xã. Qua đó, tạo nên điểm nhấn trong hoạt động của Đoàn xã cũng như tạo thêm khí thế thi đua yêu nước sôi nổi trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Cốc Rế, Nguyễn Đức Xuân, cho biết: Với tinh thần và quyết tâm cao của tuổi trẻ, Chương trình “Thắp sáng đường quê” đã mang ý nghĩa thiết thực trước thềm Đại hội Đảng bộ xã. Những ánh đèn điện đã thể hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ; không chỉ những đoàn viên, thanh niên đang sinh sống trên địa bàn xã mà cả những con, em xã Cốc Rế đang sinh sống và làm việc ngoài địa bàn. Ánh đèn điện được thắp sáng không chỉ giúp bà con sinh hoạt mà còn mang lại sự an toàn cho người dân di chuyển trên các tuyến đường vào ban đêm; góp phần làm giảm nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự, tạo diện mạo mới cho quê hương.

