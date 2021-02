Hà Giang vững bước vào giai đoạn phát triển mới

Xuân 2021 - Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình KT – XH, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã hoàn thành và vượt kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Vị Xuyên và chủ đầu tư cắt băng khánh thành cầu Phương Tiến. Ảnh: DUY TUẤN

Xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020; trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến từ rất sớm và phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành T.Ư, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng các kịch bản, phương án chủ động điều hành KT - XH; đồng thời phát động phong trào thi đua nước rút, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh quyết tâm, kiên trì thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025. Kết quả, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi tích cực; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến; các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo; giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được gìn giữ và phát huy; du lịch, dịch vụ hồi phục, khởi sắc; số xã đạt chuẩn NTM vượt kế hoạch đề ra; chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục cải thiện và nâng cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 4,5 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2020 tạo nền tảng vững chắc trên chặng đường mới. Khống chế thành công đại dịch Covid-19; kinh tế hồi phục, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 11.258 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước tăng lên, đạt 62%; tăng trưởng tín dụng đạt 8%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra, tăng 31,9% so với dự toán T.Ư giao, đạt 100% dự toán tỉnh giao.

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát công trình hồ chứa nước đa mục tiêu thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. Ảnh: TRÂM ANH

Thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT – XH, tỉnh triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi KT - XH sau đại dịch. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp có bước đi đúng hướng, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hằng năm tăng 7,8% so với năm 2019. An ninh lương thực được đảm bảo, các sản phẩm OCOP chất lượng, phong phú, đa dạng, được kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ tại các thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng nhanh những tháng cuối năm, cả năm đạt trên 1,5 triệu lượt người, tăng 7,1% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt trên 2.475 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp gặp mặt, nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp, HTX, chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các đại biểu dự Lễ ký kết Khung hợp tác chiến lược giữa tỉnh Hà Giang với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ảnh: PHI ANH

Huy động nguồn vốn xã hội hóa và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo 3 tiêu chí “cứng tường, cứng nền, cứng mái”. Đến nay, đã khởi công xây dựng nhà ở cho 3.558 hộ; số hộ đã hoàn thành 3.395 hộ, vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 26,73% xuống còn 22,29%, giảm 4,44%/năm. Công tác đối ngoại được duy trì, đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với phát triển kinh tế. QP - AN, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh và nhiều sự kiện quan trọng khác; qua đó tạo khí thế mới và quyết tâm lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát Làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông Pả Vi Hạ, xã Pải Vi, huyện Mèo Vạc.

Bước vào năm 2021, nhìn lại thành quả đạt được càng thêm vững tin vào mục tiêu trên chặng đường mới. Với quyết tâm mới, khí thế mới, UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm và chủ trương, định hướng về phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tập trung giải quyết việc làm, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại. Đảm bảo QP - AN, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo trong Lễ khánh thành cầu treo Vô Điếm (Bắc Quang). Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021, tạo đà phát triển cho cả giai đoạn, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu, chỉ tiêu, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vào cuộc sống; quyết tâm xây dựng Hà Giang trở thành tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2025 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc; đến năm 2030 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có KT - XH trung bình khá của cả nước”.

Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND tỉnh