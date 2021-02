Đón Tết trên chốt chống dịch

Xuân 2021 - Đối với mỗi người lính biên phòng, việc đón Tết xa nhà, xa người thân là chuyện bình thường. Nhưng năm nay, không khí Tết khác với những năm trước, nhiều chiến sĩ sẽ đón một cái Tết ngay tại các chốt chống dịch Covid - 19 trên các đường mòn lối mở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid – 19 Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc).

Được Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc giao nhiệm vụ trực Tết tại chốt chống dịch Covid - 19 số 3 khu vực mốc 485, Đại úy Nguyễn Đức Dưỡng không lấy làm bất ngờ, bởi lẽ anh là người đã gắn bó với chốt ngay từ khi thành lập vào đầu tháng 2. Ở khu vực này, từng đường mòn, ngõ ngách anh đều tường tận. Theo kế hoạch của Đồn Biên phòng Xín Cái, Tết năm nay chốt chống dịch Covid - 19 số 3 của đơn vị được phân công 3 đồng chí, trong đó Đại úy Nguyễn Đức Dưỡng phụ trách chung. Vị trí chốt ngay ven đường vào xã Sơn Vĩ, nhưng rất heo hút vì cách xa khu dân cư, thi thoảng mới có người qua lại. Khi được hỏi về việc chuẩn bị Tết như thế nào, Đại úy Nguyễn Đức Dưỡng hóm hỉnh trả lời: “Thì cũng đầy đủ tiêu chuẩn, bánh kẹo, dưa hành và còn thêm chút cay cay để thêm ấm lòng bộ đội giữa nơi biên ải”. Gần một năm nay, Đại úy Dưỡng cũng như những đồng đội của anh ít có điều kiện về thăm gia đình, vợ con, tạm gác lại công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao là tuần tra, kiểm soát ngăn chặn mọi công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Với Đại úy Nguyễn Đức Dưỡng và các đồng đội của anh ngày Tết bây giờ cũng là ngày thường, bởi lẽ, ngày nào mà chẳng có việc, công việc thầm lặng để bà con dân nhân có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid – 19 Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì).

Đối với chốt chống dịch Covid 19 số 5 của Đồn Biên phòng Xín Cái, có lẽ Tết năm nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Công an huyện Mèo Vạc - những người trực Tết tại đây cũng chẳng có thời gian để dành cho nỗi nhớ gia đình, người thân. Chốt số 5 có nhiệm vụ tuần tra toàn bộ các đường mòn biên giới thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng. Gần một năm nay, đây được coi là điểm nóng của tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn với hàng nghìn lượt người. Có những ngày cán bộ, chiến sĩ tại chốt phải căng mình xử lý, đưa vào khu vực cách ly hàng trăm công dân. Do địa bàn phức tạp, lại có nhiều đường mòn lối mở trải rộng, do đó Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Xín Cái phải tăng cường thêm quân số cho chốt, cùng với lực lượng công an quyết tâm không để sót một công dân nào vượt biên, nhập cảnh trái phép. Đại úy Nguyễn Xuân Tráng, trưởng chốt chống dịch Covid - 19 số 5 cho biết: “Những ngày thường anh em phải xử lý cả trăm trường hợp, mong rằng ngày Tết số lượng người nhập cảnh trái phép sẽ ít để anh em còn có thời gian nghỉ ngơi”. Nếu như không có đại dịch Covid-19 bùng phát, thì người dân hai xã Thượng Phùng và Xín Cái chắc hẳn ai cũng biết đây là một địa điểm vui chơi trong những ngày xuân của nhân dân hai bên biên giới, với nhiều trò chơi dân gian sôi động thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhưng từ khi dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện, ngoại trừ người dân đến làm nương thì không ai đến khu vực này; đây cũng là không khí chung ở 5 chốt thuộc đơn vị phụ trách. Là người không trực tiếp gắn bó với Đồn Biên phòng Xín Cái, nhưng cũng có nhiều dịp chúng tôi trực tiếp thấy cảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang ăn phải bỏ bát, nửa đêm phải bỏ giấc vì nhiệm vụ chung là ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn đơn vị phụ trách, quyết không để nguồn lây của dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng dịch Covid - 19 số 7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần chăm sóc vườn rau.

Thiếu tá Tạ Tấn Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết: “Ngày Tết ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị phụ trách, năm nay 100% cán bộ, chiến sĩ trực Tết, cả năm đơn vị đã duy trì thực hiện tốt rồi, anh em cố gác lại tình cảm riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ… Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ huy cố gắng chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có một cái tết thật đầm ấm, trọn vẹn”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng chống Covid – 19.

Còn với những chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid -19 số 7 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần thì cái Tết như đầm ấm hơn, vì đây là một trong những chốt được kiên cố hóa đầu tiên trên biên địa bàn đồn phụ trách. Chốt nằm tại khu vực ngã 3 thôn Quán Xí Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần. Trước kia, khi chốt chưa được xây dựng bán kiên cố, các cán bộ, chiến sĩ phải ở nhà bạt, lán tạm, mùa Hè thì nóng nực, khi mưa bão thì lại dột, thậm chí bị gió lốc giật mất mái. Sau khi chốt mới được xây dựng, anh em có nơi ở khang trang, có điện, có nước sạch sinh hoạt, các anh còn cải tạo khu đất trống để tăng gia trồng rau xanh, nhìn vườn rau xanh mơn mởn mới thấy mồ hôi công sức của các anh bỏ ra không hề nhỏ. Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, trưởng chốt phòng chống dịch số 7 khoe với chúng tôi: “Trước kia anh em đúng là vất vả nhiều, từ can nước, đến điện thắp sáng đều phải xin và nhờ của nhân dân, sau khi được cấp trên đầu tư, xây dựng thì cuộc sống đã được cải thiện rõ rệt, điện nước thoải mái, anh em còn tự trồng rau xanh ngay tại khu vực lán để cải thiện bữa ăn, phục vụ Tết”.

Có nơi ăn chỗ ở khang trang hơn, sự quan tâm sâu sát của chỉ huy các đơn vị với đầy đủ tiêu chuẩn hơn trong những ngày Tết, nhưng trên nét mặt và trong câu chuyện của những cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ trực Tết trên các lán chốt chống dịch Covid 19 vẫn phảng phất đâu đó nét buồn. Năm nay nhiều đồng chí phải trực Tết ở trên 60 chốt chống dịch Covid - 19, nhưng các anh vẫn lạc quan, ấm lòng giữa nơi biên ải.

Một mùa xuân nữa lại về, với những cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang, dù không được về quê đón Tết cùng gia đình, người thân, nhưng vì nhiệm vụ, họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng tư, tạm quên những phút giây đoàn tụ đầm ấm bên người thân để bám trụ với tuyến đầu Tổ quốc, ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.