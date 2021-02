Nhìn lại nỗ lực một năm của những người làm Báo Hà Giang

BHG - Năm qua, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, do phải đối phó với dịch Covid-19 và tình hình kinh tế khó khăn. Nhưng nỗ lực phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Báo Hà Giang đã tích cực khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Qua đó, góp phần vào thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tuyên truyền phục vụ tốt đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình trọng tâm, các sự kiện văn hóa xã hội của tỉnh…

.

Để tạo ra những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, Báo Hà Giang đã tích cực đổi mới, sáng tạo mà điểm nhấn đầu tiên là với sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo Hà Giang đã được đầu tư chuyển đổi, nâng cấp từ báo in đen trắng sang báo in màu trang 1, trang 4 kể từ ngày 1.4.2020. Đây là một bước đột phá, bởi cùng với in màu, các yếu tố về chất lượng chuyên môn của phóng viên, BTV cũng phải được nâng lên, đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, Toà soạn đã đẩy mạnh việc cập nhật, khai thác thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế, các vấn đề sự kiện mọi mặt của đời sống xã hội để đăng trên Báo điện tử.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyến BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì tham quan gian trưng bày Báo Hà Giang tại Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: My Ly

Trong một năm nhiều khó khăn, Báo Hà Giang không chỉ đẩy mạnh phát huy tính đa phương tiện của Báo điện tử mà còn quyết tâm nâng cao chất lượng chuyên môn và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Qua đó, Tòa soạn đã nghiên cứu mở mới các Chương trình phát thanh, chương trình Điểm tin cuối tuần trên Báo điện tử. Đặc biệt là việc thí điểm thành công truyền hình trực tiếp trên Báo Hà Giang điện tử và trên trang Fanpage Báo Hà Giang… Qua đó, mở ra hướng đi tích cực, triển vọng nhằm nâng cao, đa dạng hóa công tác tuyên truyền của Báo Hà Giang trong thời đại công nghệ số, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Ban Biên tập Báo Hà Giang và các lãnh đạo phòng nghiệp vụ Báo Hà Giang kiểm tra chất lượng số báo in mầu đầu tiên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua, đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Lần đầu tiên Báo Hà Giang thực hiện tuyên truyền dự thảo báo cáo chính trị thông qua hình thức phát thanh, nhúng các file âm thanh tuyên truyền dự thảo nghị quyết vào các văn bản dự thảo đăng trên Báo điện tử. Tích cực xây dựng các chương trình phát thanh có nội dung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp và cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển KT – XH của tỉnh. Các chương trình phát thanh của Báo Hà Giang điện tử là chương trình mới, nội dung phong phú đã được Sở Thông tin và truyền thông khai thác phục vụ cho việc phát sóng tại hệ thống loa truyền thanh cơ sở phục vụ nhân dân.

Báo Hà Giang tiếp nhận thiết bị phục vụ sản xuất chương trình truyền hình internet.

Trong những thời gian cao điểm chống dịch Covid-19 của tỉnh, anh em phóng viên, BTV của Báo đã phát huy, tận dụng tối đa kỹ năng, công nghệ thông tin để phục vụ cho việc tác nghiệp, tuyên truyền để vừa đảm bảo có đủ thông tin tuyên truyền, vừa phòng, chống dịch theo yêu cầu giãn cách xã hội. Qua đó, các tính năng của facbook, zalo đã được anh em cán bộ của Báo tích cực ứng dụng để phỏng vấn và truyền tải thông tin một cách hiệu quả.

Trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, trang fanpage Báo Hà Giang đã phát huy được tính năng quảng bá các bài viết của Báo Hà Giang và tương tác với bạn đọc. Điều này giúp cho Tòa soạn Báo ngày càng năng động, hiện đại, gần gũi với độc giả hơn. Từ đó, không ngừng quảng bá Báo Hà Giang, quảng bá hình ảnh Hà Giang rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Phóng viên Báo Hà Giang tham gia tác nghiệp cùng các báo, đài phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Năm qua, với sự đầu tư của tỉnh, Báo Hà Giang tiếp tục được đầu tư thêm một số máy tính, máy quay và flyingcam... Đặc biệt, Báo Hà Giang đã được tỉnh quan tâm đầu tư, ứng dụng hệ thống Tòa soạn hội tụ. Hiện nay, các cơ sở hạ tầng nền tảng được triển khai hoàn thành, đội ngũ cán bộ, phóng viên, BTV đã được tập huấn ứng dụng. Khi ứng dụng tòa soạn điện tử được thực hiện, sẽ góp phần quan trọng vào đổi mới nội dung, hoạt động và chất lượng các nội dung tuyên truyền của Báo Hà Giang, góp phần cải cách các thủ tục, các khâu tác nghiệp trong Toà soạn. Việc đẩy mạnh ứng dụng tòa soạn hội tụ điện tử, và hiện đại hóa các khâu, quy trình giúp cho Báo Hà Giang hòa chung vào sự phát triển của báo chí cả nước.

Cán bộ, phóng viên Phòng Phóng viên triển khai nhiệm vụ tuyên truyền.

Đặc biệt, trong sản xuất các chương trình truyền hình internet, dù trong điều kiện chưa có trường quay, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng Báo Hà Giang đã ứng dụng được kỹ thuật làm trường quay ảo để sản xuất các nội dung truyền hình; phát huy tính năng của các phương tiện Smash phone để sản xuất các nội dung phát thanh trong điều kiện chưa có phòng thu âm thanh tiêu chuẩn.

Phóng viên, BTV Phòng Báo điện tử tác nghiệp

Nhân kỷ niệm 95 năm, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21.6.2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, làm việc với Báo Hà Giang. Với sự quan tâm của Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý tăng thêm nguồn quỹ nhuận bút cho Báo Hà Giang điện tử. Qua đó, không chỉ thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh về vai trò của Báo Hà Giang, mà còn thể hiện quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển của Báo. Với sự quan tâm sâu sát của tỉnh, trong năm tòa nhà Báo Hà Giang đã hoàn thành việc tu sửa, cùng với nhiều hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đáp ứng với hoạt động của Tòa soạn Báo Hà Giang.

Phóng viên Báo điện tử tác nghiệp tác nghiệp tại chợ Tết Phương Độ (Tp Hà Giang). Ảnh Hiến Chương

Cán bộ là gốc của công việc, quyết định đến chất lượng và hiệu quả công việc. Trên tinh thần đó, năm qua Ban biên tập Báo Hà Giang đã quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ trong Tòa soạn từ Ban biên tập cho đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên các phòng chuyên môn. Cùng với đó, nhiều cán bộ, nhân viên tiếp tục được Tòa soạn tạo điều kiện đi học các lớp chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, được bố trí sắp xếp theo đúng vị trí, việc làm và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm, Chi bộ Báo Hà Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, không chỉ đánh giá, kiểm điểm lại một nhiệm kỳ hoạt động đầy nỗ lực mà còn đề ra những nhiệm vụ mới trong một nhiệm kỳ được dự báo có nhiều khó khăn, thử thách hơn. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể của Báo tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Báo Hà Giang cũng thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ xã khó khăn, tham gia các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi các địa bàn.

Nhìn lại một năm nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh và cả nước, những người làm Báo Hà Giang đã không ngừng nỗ lực vượt khó. Những hình ảnh phóng viên dấn thân vào vùng dịch Covid-19, đến những nơi khó khăn, biên giới trong giá rét cho thấy, mỗi người làm báo luôn ý thức, quyết tâm và yêu nghề. Ghi nhận nỗ lực của Chi bộ, Ban biên tập Báo Hà Giang, năm qua nhiều tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang cho biết: Thời gian tới, Chi bộ, BBT và Tòa soạn Báo Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ tác nghiệp cơ sở, biên tập, xuất bản, xây dựng các nội dung tuyên truyền chất lượng. Tiếp tục quan tâm nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, kỹ thuật để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Lê Lâm – Huy Toán