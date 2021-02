Giữ mùa Xuân trọn vẹn nơi biên thùy

Xuân 2021 - Một mùa Xuân mới lại về với huyện biên giới Xín Mần, cỏ cây bừng sắc hương, lòng người rộn ràng với niềm tin vào năm mới nhiều may mắn, thành công sau một năm nhiều biến động với dịch bệnh và thiên tai. Để có được một mùa Xuân trọn vẹn với khí thế mới, niềm tin mới như hôm nay, các cấp chính quyền, quân và dân huyện Xín Mần đã đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, để người dân đón một cái Tết đầm ấm, yên vui nhất.

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Phạm Duy Hiền kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại biên giới.

Là huyện giáp biên giới, Xín Mần có nguy cơ cao khi dịch Covid – 19 xuất hiện ở nước bạn với diễn biến khó lường, trước tình hình đó, UBND huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Đứng tuyến đầu là lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, từ tháng 2, các chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới với sự phối hợp của các chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng chức năng 4 xã biên giới đã được thành lập để kiểm soát công dân đi lại tại các đường mòn, lối mở. Các chiến sĩ, cán bộ “ăn lán, ngủ rừng” canh gác biên cương không để mối nguy nào xâm nhập qua biên giới, những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi tuyến đầu đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ và nhân dân niềm tin để cùng nhau phòng, chống dịch.

Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cho người dân.

Khi tuyến đầu chống dịch thành công, tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân, và các lực lượng thêm động lực để tham gia chống dịch một cách hiệu quả nhất. Các đơn vị chuyên môn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí khu vực thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid -19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện, tại thị trấn Cốc Pài, Bệnh viện đa khoa Nà Chì; khu vực cách ly tập trung tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 313, tại các xã, thị trấn đáp ứng tối thiểu từ 10 giường trở lên. Tính đến tháng 11.2020, trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện cách ly tập trung cho 778 công dân từ Trung Quốc và từ vùng dịch trong nước trở về. Không lơ là, chủ quan trước diễn biến dịch Covid – 19 trong nước, UBND huyện đã phối hợp với huyện Bắc Hà (Lào Cai) thành lập chốt kiêm dịch tại địa phận xã Nàn Ma, kiểm soát công dân và người lao động, khách du lịch qua lại giữa hai huyện.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Xín Mần cùng lực lượng chức năng 4 xã biên giới vững chắc trong phòng, chống dịch Covid – 19. Trong ảnh: Đo thân nhiệt cho bà con.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân đân để bà con hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh dịch, từ đó phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất. Hình ảnh những người dân tự nguyện, hoặc được người nhà đưa đến khu vực cách ly khi đi lao động từ Trung Quốc, từ các tỉnh khác về; hay những hình ảnh cán bộ văn hóa đến từng thôn, xóm tuyên truyền, phát thanh những bài dịch tiếng Nùng, Mông… về phòng, chống dịch bệnh đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt và ý thức đồng lòng chống lại dịch bệnh của cán bộ và nhân dân. Sự đoàn kết, đồng lòng đó đã giúp công cuộc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện thành công, không để trường hợp có nguy cơ nào xuất hiện trên địa bàn, giúp người dân huyện biên giới đón Tết Tân Sửu trong không khí an toàn, trọn vẹn niềm vui.

Trước thành quả của công tác phòng, chống dịch bệnh giúp nhân dân đón Xuân an toàn, đồng chí Phạm Duy Hiền, Chủ tịch UNBD huyện Xín Mần cho biết: Để có được hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, UBND huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và dồn toàn lực để phòng, chống dịch. Tiến hành kiểm soát chặt chẽ những hành vi xuất, nhập cảnh trái phép tại biên giới, ưu tiên nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất cho các lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Các đơn vị tuyến đầu, như Biên phòng, Công an và Y tế đã dồn toàn lực với tinh thần cảnh giác và đầy trách nhiệm. Những ngày gần Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, nhu cầu đi lại, thăm thân của công dân dọc tuyến biên giới tăng cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện đã triển khai họp chuyên đề với các đơn vị và 4 xã biên giới tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở hạn chế thấp nhất các nguy cơ để bệnh dịch xâm nhập. Bên cạnh đó thường xuyên cập nhật thông tin từ báo, đài, nắm bắt tình hình dịch trong nước để có biện pháp chủ động đối phó. Với tinh thần vui Xuân mới nhưng không lơ là trước bệnh dịch, nhân dân và chính quyền luôn chủ động nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid -19, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt để người dân an tâm đón Xuân mới an toàn, trọn vẹn.