Bảo hiểm Xã hội tỉnh vượt khó

Xuân 2021 - Với nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích đến các tổ chức, người lao động và từng người dân về chế độ chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời; hướng dẫn tư vấn tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ công khai, minh bạch không để những phản ánh, kiến nghị nào của người dân; chi trả các chế độ BHXH, BHYT thường xuyên, đúng, đủ, an toàn đến tay người thụ hưởng; kiểm tra, giám định ngăn chặn kịp thời những sai phạm… Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, BHXH tỉnh đã nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự Lễ công bố ứng dụng VSSID tại điểm cầu tỉnh.

Để có được kết quả đó, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật, hướng dẫn thủ tục thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn đến cả mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các quy định và chính sách cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, giảm bớt các thủ tục, hồ sơ rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT…

Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa đoàn đại biểu BHXH tỉnh đi dự đại hội cấp trên.

Tính đến hết tháng 12, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT ước tính 844.200 người, đạt 100,76% dự toán BHXH Việt Nam giao, tăng 14.915 người so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,22% dân số trên địa bàn tỉnh, hoàn thành và vượt 0,02% chỉ tiêu. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ước tính đạt 1.584.375 triệu đồng, đạt 98,01% dự toán BHXH Việt Nam giao, tăng 45.750 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện trong năm 2020 là 1.652.469 triệu đồng, giảm 53.870 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019; giải quyết chế độ cho 5.009 hồ sơ hưởng chế độ BHXH và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 871.793 lượt người. Cấp sổ BHXH cho 9.194 lượt người và cấp mới 113.975 thẻ BHYT...

Cán bộ Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng tuyên truyền bảo hiểm tự nguyện tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Với đặc thù là tỉnh miền núi, dân cư phân bố rải rác, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, dẫn đến rào cản về ngôn ngữ gây khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân. Đặc biệt, thu nhập người dân còn thấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Mặc dù vậy, năm qua số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao. Tính đến hết tháng 12, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 7.700 người, đạt 110,03% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; so với năm 2019 tăng 4.982 người, tăng 183,3%. Để đạt được kết quả đó, BHXH tỉnh thường xuyên đưa ra những sáng kiến, giải pháp để phát triển đối tượng như: Tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp tổ chức hội nghị, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ; phối hợp với đại lý thu, nhất là đại lý thu Bưu điện trong việc phát triển đối tượng tham gia thông qua việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền và các hình thức khác. Tuyên truyền, vận động các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia.

Song song với đó, BHXH tỉnh còn triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT đạt hiệu quả cao, 100% các cơ sở KCB liên thông dữ liệu hàng tháng, quản lý và cấp mã số BHXH theo đúng quy trình. Trong năm đã thực hiện ký Quy chế phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh về việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, qua đó đã có 12.670 thẻ BHYT được cấp qua liên thông dữ liệu với ngành Tư pháp. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 về BHXH, BHYT để đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của BHXH Việt Nam và của Chính phủ. Triển khai tới các đơn vị sử dụng lao động dịch vụ công về “Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp”. Triển khai và hướng dẫn đăng ký, cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID cho toàn bộ viên chức thuộc hệ thống BHXH tỉnh…

Bước sang năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, phấn đấu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; sử dụng, quản lý quỹ BHXH an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Nâng cao chất lượng KCB, từng bước đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT.

Xuân mới mang đến nhiều niềm vui và niềm tin mới, những thành tựu, kết quả đạt được trong năm qua là nền tảng, động lực để cán bộ, viên chức ngành BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tô điểm thêm sắc xuân cho vùng biên cương cực Bắc Tổ quốc.