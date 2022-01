Chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng

BHG - Sáng 7.1, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Phú Thọ - Phòng Kinh Doanh khu vực Hà Giang kết hợp với Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang, Phòng giao dịch Kim Ngọc chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình Nguyễn Văn Tuyến, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang với số tiền 37.162.000 đồng.

Ông Nguyễn Cung Trăng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Kim Ngọc trao biểu trưng chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình Ông Nguyễn Văn Tuyến

Ông Nguyễn Văn Tuyến vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang, Phòng giao dịch Kim Ngọc và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền bảo hiểm 35 triệu đồng, mức phí 441.000 đồng, thời hạn bảo hiểm là 3 năm, không may Ông Nguyễn Văn Tuyến gặp rủi ro và không qua khỏi.

Nhận được tin ABIC Phú Thọ và Phòng giao dịch Kim Ngọc Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang đã đến thăm hỏi và hướng dẫn gia đình làm các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình theo quy định.

Trong thời gian qua ABIC luôn đồng hành cùng người dân Hà Giang đặc biệt với khu vực vùng cao, nông thôn nơi chịu nhiều tác động của thiên tai bệnh tật, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều như tỉnh Hà Giang, việc triển khai lồng ghép bán chéo sản phẩm dịch vụ đã giúp người dân và gia đình khách hàng vơi bớt gánh nặng kinh tế khi không may rủi ro xảy ra, cùng với đó có điều kiện tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Năm 2021, ABIC có trên 30 nghìn khách hàng tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng, chi trả bồi thường cho 19 khách hàng không may gặp rủi ro với tổng số tiền chi trả gần 1,5 tỷ đồng.

Chu Mạnh Hải - Agribank Hà Giang