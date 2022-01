Bắc Quang chung tay giúp người lao động vượt qua đại dịch Covid - 19

BHG - Ngay khi đất nước kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19, bước vào trạng thái bình thường mới, huyện Bắc Quang đã có trên 2.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã quay trở lại các doanh nghiệp làm việc. Hiện, Bắc Quang còn 31 trường hợp là phụ nữ sinh nở ở lại địa phương cũng đã được các doanh nghiệp nơi họ làm việc hỗ trợ, chi trả các chế độ thai sản theo đúng quy định.

Trao quà hỗ trợ các em nhỏ ở những gia đình gặp khó khăn do dịch Covid - 19.

Trưởng phòng LĐTB & XH huyện Bắc Quang, Nguyễn Xuân Hải cho biết: Đại dịch Covid -19 lần thứ tư đã làm cho trên 2.000 người lao động ở Bắc Quang phải tạm dừng việc trở về quê. Hàng ngàn lao động tại các doanh nghiệp, HTX và người lao động tự do buôn bán bị ảnh hưởng. Trước tình hình cấp bách, UBND huyện Bắc Quang, các cấp, ngành chức năng đã vào cuộc hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn nhất. Tại cơ sở, chính quyền cùng các cơ quan chức năng kịp thời đến động viên, thăm hỏi, trao quà từ những ngày đầu tiên họ dời doanh nghiệp về địa phương. Sau đó, rà soát, lập danh sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị gián đoạn việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ/CP và Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và 33/2021/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến 30.11.2021, Bắc Quang đã chi hỗ trợ cho 8 hộ kinh doanh tại địa bàn với số tiền 24 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang thông báo cho 138 doanh nghiệp ngừng đóng Quỹ tai nạn lao động cho 1.363 lao động. Tổng số tiền thông báo dừng đóng là 316.428.936đ. Đồng thời,nhanh chóng giải ngân hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc từ Quỹ thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ/CP và Nghị quyết 28/2021/NQ/TTg đối với 1.578 lao động. Số tiền hỗ trợ được chi trả cho người lao động là 3.853.950.000đ. Ngân hàng Chính sách Bắc Quang hỗ trợ 1 Công ty trên địa bàn vay vốn ưu đãi để trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh. Số tiền giải ngân vay là 73.680.000đ. Đồng thời, Phòng LĐTB & XH cũng hỗ trợ cho 11 người lao động phổ thông không có giao kết hợp đồng (lao động tự do), số tiền hỗ trợ là 16.500.000đ. Không chỉ người lao động được tháo gỡ khó khăn, các ngành, cấp ở Bắc Quang còn huy động hàng trăm suất quà hỗ trợ thêm cho các con, em người lao động vượt khó. Cũng trong thời gian dịch bệnh phức tạp, Bắc Quang đã đánh giá, thẩm tra và giải ngân kịp thời cho 229 dự án. Tổng số tiền giải ngân cho các dự án tạo việc làm mới là 9.891 triệu đồng. Từ các dự án được giải ngân đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Hiện tại, Bắc Quang có khoảng trên 2.000 người đã trở lại các doanh nghiệp, các công ty để tiếp tục làm việc ổn định, không để sót một lao động nào còn khó khăn do đại dịch.

Để Bắc Quang làm tốt công tác lao động, việc làm do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid là có sự năng động của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn. Qua đó, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh, nhu cầu việc làm, thị trường lao động... Giữ chặt mối liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm của các tỉnh, thành trong nước. Thông qua đó, giới thiệu, tuyển dụng người lao động trở lại làm việc ngay khi đại dịch được kiểm soát. Kể từ khi Nghị quyết 128/NQ – TTg được ban hành, Bắc Quang đã liên hệ với các doanh nghiệp, nhà máy đưa người lao động trở lại làm việc. Sự nhạy bén của các cơ quan chức năng đã giúp giải quyết kịp thời tất cả những lao động đã từng quay về địa phương, trở lại làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp ngay sau dịch bệnh được kiểm soát.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang, Lương Tiến Dũng cho biết: Trong cái khó, lại “tỏ” cái khôn. Cái khó trong đại dịch đã dồn người lao động trở về quê cùng một lúc. Tuy nhiên, khó khăn đã làm cho Bắc Quang đoàn kết hơn, đồng lòng và quyết tâm cao hơn, hỗ trợ kịp thời người lao động vượt khó. Khi đại dịch được kiểm soát, Bắc Quang đã ngay lập tức kết nối người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy đạt 100% như chưa hề có dịch. Bài học quý nhất được đúc rút chính là sự năng động, cách làm sáng tạo và sự quan tâm sâu sát của chính quyền các cấp, cơ quan chức năng, cùng sự ủng hộ của toàn thể nhân dân để vượt qua gian khó, từng bước vươn lên.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng