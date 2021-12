Toàn tỉnh có trên 79 nghìn hộ nghèo theo chuẩn mới

BHG - Vừa qua, ngành LĐ,TB&XH đã triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 – 2025 để làm căn cứ cho các cấp, ngành sử dụng số liệu xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 và thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội năm 2022.

Cán bộ xã Thanh Vân (Quản Bạ) điều tra, rà soát hộ nghèo.

Theo lãnh đạo ngành LĐ,TB&XH, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2021 theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm thu thập thông tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021, đồng thời xác định được hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để làm căn cứ xây dựng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2022 đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn này có nhiều điểm mới như: Kể từ năm 2022, khu vực nông thôn là hộ có thu nhập từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống, cao hơn so với giai đoạn trước 800.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ có thu nhập từ đủ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống, cao hơn so với giai đoạn trước 1,1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn có thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với giai đoạn trước 500.000 đồng. Khu vực thành thị hộ có mức sống trung bình có thu nhập từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với giai đoạn trước 700.000 đồng.

Ngành LĐ, TB&XH đã tuyên truyền, tập huấn cho các huyện, thành phố quy trình, công cụ rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ,TB&XH, hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Đây là bộ công cụ cơ bản đã được kế thừa triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, rà soát viên thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống, tài sản của gia đình, đánh giá, chấm điểm để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ dân để phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng xác định thu nhập của hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, nếu hộ dân có nhu cầu để thực hiện các chính sách an sinh xã hội mới được tiến hành rà soát.

Đợt rà soát lần này đã tiến hành điều tra 187.983 hộ, kết quả số hộ nghèo theo chuẩn nghèo cũ áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 là 34.848 hộ, chiếm tỷ lệ 18,54% tổng số hộ toàn tỉnh. Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 là 79.102 hộ, chiếm tỷ lệ 42,08% tổng số hộ toàn tỉnh; số hộ cận nghèo là 24.514 hộ, chiếm tỷ lệ 13,04% tổng số hộ toàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 78.263 hộ, chiếm 98,94% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Số hộ nghèo không có khả năng lao động là 1.077 hộ, chiếm 1,36%; số hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng là 40 hộ, chiếm 0,05%; số hộ nghèo có chủ hộ là phụ nữ là 6.738 hộ, chiếm 8,52% so với tổng số hộ nghèo. Nguyên nhân nghèo, cận nghèo thường là không có đất sản xuất, không có vốn sản xuất, kinh doanh, thiếu lao động, công cụ, phương tiện sản xuất, không có kiến thức, kỹ năng lao động, sản xuất, có người đau ốm, bệnh nặng, tai nạn.

Xác định đây là đợt điều tra, rà soát hộ nghèo rất quan trọng, Sở LĐ,TB&XH đã bám sát các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngành đã phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2021 tại 11 huyện, thành phố. Tại mỗi địa phương, đại diện sở đã kịp thời giải đáp những vướng mắc, hướng dẫn rõ ràng từng nội dung, các bước thực hiện điều tra. Về phía các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát hộ nghèo cấp huyện, xã; xây dựng kế hoạch, cấp kinh phí, tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát; lựa chọn điều tra viên, phân công các ngành cấp huyện tăng cường hỗ trợ cấp xã.

Thông qua đây, là cơ sở để giúp các địa phương triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Bài, ảnh: VIỆT TÚ