Toạ đàm ngày Dân số Việt Nam 26.12, tổng kết công tác Dân số năm 2021

BHG - Sáng 22.12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26.12, tổng kết thực hiện nhiệm vụ DS - KHHGĐ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26.12.1961 – 26.12.2021), nghe báo cáo tổng kết công tác DS - KHHGĐ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong những năm qua, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện; tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông lồng ghép, cung cấp thông tin, tư vấn và nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ)...

Năm 2021, đội ngũ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở đã có những cách làm năng động, sáng tạo, nhờ đó, nhiều mục tiêu quan trọng về công tác dân số hoàn thành vượt mức: Kết quả thực hiện giảm sinh đạt 140% kế hoạch (KH) giao; tỷ suất sinh thô từ 18,70% (năm 2020) giảm còn 18,14%; tỷ số giới tính khi sinh 109,2 bé trai/100 bé gái (giảm 0,5 điểm % so với 2020), đạt 100,7% so với KH; tổng số bà mẹ mang thai khám, siêu âm sàng lọc chuẩn đoán trước sinh 6.580/5.750 ca, đạt 114% so với KH… Công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tác dụng: Số người sử dụng thuốc uống tránh thai 19.004/15.000 người đạt 126,7% KH; số người sử dụng bao cao su 6.151/4000 người, đạt 153,8% KH… Công tác bảo đảm hậu cần, cung cấp các dịch vụ, các hoạt động truyền thông được thực hiện thường xuyên, đúng theo quy định và thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số...

Tại hội nghị, Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, huy động mọi nguồn lực để duy trì đà giảm sinh, giảm sinh con thứ 3, giữ ổn định tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

KHÁNH HUYỀN