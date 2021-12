BHG - Sáng 22.12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức UNICEF tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24.11.2021 với mục tiêu bảo đảm người dân nông thôn được quyền tiếp cận, sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý, bảo đảm vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2030, có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% người dân nông thôn thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân; 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý; 75% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi. Đến năm 2045, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 50% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 30% nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hưởng ứng thực hiện Chiến lược và thảo luận về các giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, chính sách; thông tin, giáo dục và tuyên truyền về cấp nước sạch nông thôn; đầu tư xây dựng bể trữ nước phù hợp, bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt; nhân rộng mô hình thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình; thí điểm áp dụng ki-ốt, cây ATM cung cấp nước uống trực tiếp cho cụm dân cư, trường học trong trường hợp khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước quy mô hộ gia đình; sử dụng vật liệu thu, xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình; vệ sinh khu vực hộ gia đình, khu vực cộng đồng; thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ trong cấp nước, xây dựng công trình, giám sát nguồn nước; huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt; tăng cường hợp tác quốc tế.

