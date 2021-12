BHG - Trong 2 ngày 11 và 12.12, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tiền hỗ trợ xây dựng cầu tràn tại xã Trung Thịnh và Chế Là, huyện Xín Mần.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao tiền hỗ trợ xây dựng cầu tràn nối xã Nấm Dẩn với xã Chế Là.

Chế Là và Trung Thịnh là hai xã vùng cao đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện gần 20km, địa hình chia cắt bởi nhiều khe suối, đồi núi. Hiện nay, các tuyến đường liên xã từ Chế Là đi Nấm Dẩn nối với Tỉnh lộ 178 và từ xã Trung Thịnh đi Thu Tà mặc dù đã được bê tông, nhưng đoạn qua suối Đản Điêng nối Chế Là và Nấm Dẩn; đoạn qua suối Ta Nặm Lu nối Trung Thịnh với Thu Tà chưa có cầu bắc qua, nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi mưa lũ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ số tiền 400 triệu đồng để xây dựng cầu tràn dân sinh từ xã Trung Thịnh đi xã Thu Tà và từ xã Chế Là đi xã Nấm Dẩn.

Trong chuyến công tác, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã đến dự khánh thành điểm trường Mầm non thôn Sán Chải, xã Thu Tà. Đây là công trình do Công an tỉnh kết nối, kêu gọi Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Báo Dân trí, Ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng, tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)