Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Hội Nạn nhân chất động da cam/Đioxin tỉnh

BHG - Chiều 22.10, tại Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin tỉnh. Dự có lãnh đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội, Ban dân vận Tỉnh ủy.

Hội CCB và Hội nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Theo nội dung ký kết, hai hội sẽ phối hợp chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động hưởng ứng phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC ở Việt Nam do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; quán triệt các chương trình, chỉ thị, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh về giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trên địa bàn tỉnh; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp hội vững mạnh; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Qũy nạn nhân CĐDC/Đioxin; triển khai hỗ trợ nạn nhân CĐDC/Đioxin làm nhà, sửa chữa nhà, vay vốn phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân CĐDC/Đioxin và con cháu của nạn nhân có thu nhập, ổn định đời sống, từng bước hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh công tác đối ngoại đòi Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân CĐDC/Đioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam...

Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa hai hội góp phần tăng cường sự phối hợp các hoạt động, tạo điều kiện cho các tổ chức và hội viên hai hội tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội, các chương trình chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin và CCB tỉnh. Góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm hội viên của hai hội.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến