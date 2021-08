Thêm 11.575 ca Covid-19

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại Bình Dương tăng 739 ca, TP HCM giảm 1.360 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca; Hà Nội 50 ca, giảm 46. Đồng Nai tăng 125 ca, tổng số ca nhiễm vượt 20.000.

Số ca nhiễm mới gồm 5.966 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.194 ca), 5.603 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 1.718 ca).

Hôm nay là ngày có số người khỏi bệnh nhiều nhất với 18.567 ca. Ngày có số ca khỏi nhiều thứ hai là 20/8 (12.756 ca).

Trong ngày, ghi nhận 318 ca tử vong tại: TP HCM 242, Bình Dương 46, Tiền Giang 9, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An, Vĩnh Long mỗi nơi 3, Bình Thuận và Sóc Trăng đều 2, Hà Nội, Bến Tre, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh đều một.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

11.569 ca ghi nhận tại: Bình Dương 4.868 ca, TP HCM 3.934, Đồng Nai 743, Long An 449, Tiền Giang 354, Đà Nẵng 144, An Giang và Khánh Hòa đều 131, Đồng Tháp 116, Kiên Giang 112, Cần Thơ 72, Bến Tre 55, Hà Nội 50, Bình Thuận 48, Bà Rịa - Vũng Tàu 44, Nghệ An 43, Tây Ninh 42, Thừa Thiên Huế và Phú Yên đều 24, Quảng Bình 23, Trà Vinh 20, Bình Định 15, Bình Phước 13, Vĩnh Long 12, Sơn La và Đăk Lăk đều 10, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sóc Trăng mỗi nơi 9, Gia Lai, Đăk Nông và Quảng Nam đều 8, Quảng Ngãi 7, Lạng Sơn 6, Ninh Thuận 5, Bạc Liêu 4, Quảng Trị và Bắc Giang 2, Lâm Đồng, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Cà Mau mỗi nơi một. Trong đó 5.603 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 194.100, Bình Dương 86.050, Đồng Nai 20.471, Long An 19.495, Tiền Giang 8.509, Đồng Tháp 6.432, Khánh Hòa 5.993, Bắc Giang 5.842, Tây Ninh 4.390, Cần Thơ 3.809, Đà Nẵng 3.705, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.224, Hà Nội 3.055, Phú Yên 2.552, Vĩnh Long 2.012, Bình Thuận 1.972, Bắc Ninh 1.821, Bến Tre 1.649, An Giang 1.597, Trà Vinh 1.189, Nghệ An 1.106, Kiên Giang 1.054, Đăk Lăk 849, Sóc Trăng 848, Ninh Thuận 683, Bình Định 605, Quảng Ngãi 553, Thừa Thiên Huế 472, Gia Lai 453, Quảng Nam 438, Hà Tĩnh 416, Bình Phước 391, Hưng Yên 275, Đăk Nông 265, Lâm Đồng 227, Lạng Sơn 186, Sơn La 176, Thanh Hóa 173, Cà Mau 120, Quảng Bình 120, Bạc Liêu 111, Quảng Trị 83, Hà Nam 73.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 388.815, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày là 18.567, tổng số ca được điều trị khỏi lên 188.488. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184, trong đó: Thở ôxy qua mặt nạ: 3.223; Thở ôxy dòng cao HFNC: 1.082; Thở máy không xâm lấn: 85; Thở máy xâm lấn: 765; ECMO: 29.

4 tỉnh gồm Hà Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

4 tỉnh gồm Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Hôm nay, tiếp nhận khoảng 770.000 liều vaccine Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, còn lại khoảng 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27/8.

TP HCM triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Thực hiện mẫu gộp tại các vùng vàng, vùng xanh.

Tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm trên 150.000 ca, tương đương với khoảng 100.000 giường điều trị.

Theo VnExpress