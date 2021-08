Thêm 12.096 ca Covid-19

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Số ca nhiễm hôm nay gồm 4.772 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 755 ca), 7.321 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 541 ca).

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch với 12.093 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 21/8 (13.417 ca), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 22/8 (11.346).

12.093 ca ghi nhận tại: TP HCM 5.294 ca, Bình Dương 4.129, Đồng Nai 618, Long An 460, Tiền Giang 319, Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 150, Tây Ninh 119, Bình Thuận 106, Hà Nội 96, Nghệ An 95, Đồng Tháp 93, Cần Thơ 90, Bà Rịa - Vũng Tàu 75, An Giang 50, Đăk Lăk 40, Cà Mau 28, Phú Yên 27, Trà Vinh 24, Kiên Giang 23, Bình Định 18, Hà Tĩnh 15, Quảng Nam 9, Bạc Liêu và Bình Phước 7, Ninh Thuận 6, Vĩnh Long và Đăk Nông 5, Sơn La, Hậu Giang, Sóc Trăng đều 4, Thanh Hóa và Bắc Ninh 3, Thái Bình và Quảng Ngãi 2, Quảng Bình một. Trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 190.166, Bình Dương 81.182, Đồng Nai 19.728, Long An 19.046, Tiền Giang 8.155, Đồng Tháp 6.316, Khánh Hòa 5.862, Tây Ninh 4.348, Cần Thơ 3.737, Đà Nẵng 3.561, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.180, Hà Nội 3.005, Phú Yên 2.528, Vĩnh Long 2.000, Bình Thuận 1.924, Bắc Ninh 1.820, An Giang 1.466, Trà Vinh 1.169, Nghệ An 1.063, Kiên Giang 942, Sóc Trăng 839, Đăk Lăk 839, Ninh Thuận 678, Bình Định 590, Quảng Ngãi 546, Quảng Nam 430, Hà Tĩnh 407, Hậu Giang 405, Bình Phước 378, Đăk Nông 257, Sơn La 166, Thanh Hóa 164, Cà Mau 119, Bạc Liêu 107, Quảng Bình 97, Thái Bình 73.

Ngày 24/8, ghi nhận 335 ca tử vong tại: TP HCM 266 ca, Bình Dương 31, Long An 16, Đồng Nai 13, Đà Nẵng 3, Hà Nội, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang mỗi nơi một.

Tổng số ca tử vong do tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 377.246, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 7.646 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8. Tổng số ca được điều trị khỏi: 169.921 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 749. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27.

3 tỉnh gồm Hà Giang, Hòa Bình, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

4 tỉnh gồm Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

TP HCM tổ chức các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà. Mỗi phường thành lập 2-3 trạm y tế lưu động tùy số lượng F0 trên địa bàn. Đến ngày 23/8, đã có tổng số 274 trong số 400 trạm y tế lưu động được thành lập.

Trong các ngày 23 và 24/8, TP HCM đã triển khai hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND TP HCM về thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố.

Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng phương án, kịch bản 1.000 ca nhiễm, ước tính có khoảng 460 người triệu chứng vừa và nặng, chuẩn bị 1.000 giường điều trị và 20.000 giường cách ly.

Theo VnExpress