Việt Nam được cam kết cung ứng khoảng 128,9 triệu liều vaccine trong năm 2021

200 cuộc đàm phán, nỗ lực có đủ 150 triệu liều vaccine trong năm 2021

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo chỉ đạo tại kết luận của Bộ Chính trị, để người dân tiếp cận vaccine một cách nhanh nhất và rộng nhất, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết của Chính phủ về tiếp cận vaccine.

Trên cơ sở đó Bộ Y tế cùng với tất cả các bộ, các ngành đã phối hợp tăng cường đàm phán với tất cả các hãng vaccine, các quốc gia có sản xuất vaccine. Hiện Việt Nam hoàn toàn chủ động trong vấn đề về đàm phán vaccine.

Bộ Y tế đã thực hiện gần 200 cuộc đàm phán, trao đổi với các hãng và những nhà cung ứng để có thể mua vaccine, nhập vaccine, tiếp nhận viện trợ về vaccine.

Cho đến thời điểm hiện nay, qua những cuộc đàm phán, những trao đổi như vậy, Việt Nam đã được các nhà cung cấp, các hãng cam kết cung ứng khoảng 128,9 triệu liều vaccine để có thể bảo đảm vaccine từ nay đến cuối năm.

Tuy nhiên, trên quan điểm chung làm sao phấn đấu có 150 triệu liều vaccine, do đó Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nguồn vaccine để chúng ta có thể bảo đảm được cho người dân Việt Nam tiêm chủng, đạt miễn dịch cộng đồng, để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Về vấn đề sản xuất vaccine trong nước, theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước có hai nhà sản xuất đang nghiên cứu vaccine phòng Covid-19, trong đó, một ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, đang chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen. Một ứng viên đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 là vaccine COVIVAC của Viện vaccine và sinh phẩm Nha Trang.

Về quy mô sản xuất của hai cơ sở trên đạt từ 30-40 triệu liều/năm, có thể nâng công suất khi được đầu tư.

Bên cạnh đó để đảm bảo an ninh vaccine trong những năm tiếp theo, Bộ Y tế xác định việc hợp tác trong sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất là rất cần thiết, vì vậy đã giao các đơn vị của Bộ khẩn trương đàm phán, thống nhất với đối tác về vấn đề này.

Việt Nam cơ bản kiểm soát dịch bệnh, số ca mắc đang giảm dần

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai rất đồng bộ. Việt Nam kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy dự phòng là cơ bản, tấn công là vấn đề quyết định.

Một loạt các biện pháp đã được Việt Nam triển khai trong đợt dịch này, đó là Việt Nam thực hiện quyết định giãn cách theo từng quy mô phù hợp để làm giảm tác động vào kinh tế xã hội nhưng vẫn khống chế, kiểm soát được tình hình dịch. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế trong vấn đề về truy vết, cách ly.

Việt Nam triển khai xét nghiệm trên diện rộng và tốc độ xét nghiệm nâng lên rất nhiều so với trước đây. Tổng số xét nghiệm lần này gấp ba lần so với trước đây và trung bình một ngày gấp ba lần so với những ngày cao nhất trước đây.

Về điều trị, Bộ Y tế đã triển khai các bệnh viện dã chiến, trung tâm cấp cứu tại các địa phương để có thể thực hiện các phương châm bốn tại chỗ theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế đã huy động rất lớn lực lượng cán bộ, nhân viên y tế từ tuyến Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố, cũng như các trường đại học, cao đẳng về hỗ trợ cho điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang phòng, chống dịch.

Biện pháp tiếp theo, chúng ta đã triển khai tất cả các giải pháp về mặt công nghệ để có thể tăng thêm giám sát trong thực hiện cách ly phòng, chống dịch tại hai địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Đồng thời, ngành y tế và các địa phương đã triển khai tiêm chủng chủ động, tăng số lượng tiêm chủng rất nhiều tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đánh giá về tình hình phòng, chống dịch tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, sự vào cuộc các bộ, ngành và đặc biệt là sự vào cuộc rất là đồng bộ của tất cả các địa phương, cho đến thời điểm này, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, số ca mắc trong tuần qua giảm so với tuần trước. Đặc biệt, tại hai điểm nóng Bắc Giang và Bắc Ninh, số mắc giảm hơn so với tuần trước đây.

"Qua đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại hai địa bàn này, có thể thấy tại Bắc Giang đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn; Bắc Ninh hiện nay đang kiểm soát tốt. TP Hồ Chí Minh đã triển khai rất quyết liệt tất cả các biện pháp phòng, chống dịch, từ vấn đề giãn cách xã hội, lấy mẫu trên diện rộng, xét nghiệm để tầm soát cũng như thực hiện truy vết. Hiện TP Hồ Chí Minh cũng đang kiểm soát được tình hình dịch", Bộ trưởng nói.