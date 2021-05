Hiện thực hóa giấc mơ an cư của người nghèo

BHG - Huyện Đồng Văn, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở đã giúp hàng trăm hộ nghèo nơi biên giới được sống trong căn nhà kiên cố. Triển khai giai đoạn 2 của chương trình, hiện cơ bản những ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, giấc mơ được “an cư, lập nghiệp” của bà con vùng cao đã dần trở thành hiện thực; là động lực để họ tiếp tục bám đất, giữ làng, chung sức bảo vệ biên cương.

Người dân thôn Má Lầu A, xã Má Lé giúp đỡ hộ anh Cử Chìa Phứ xây nhà. (Ảnh chụp trước 25.4.2021).

Má Lầu A - thôn nghèo nhất nhì của xã biên giới Má Lé. Sáng ngày đầu mùa Hạ, vượt qua ngọn đồi và mấy vạt ngô, chúng tôi đến căn nhà của anh Cử Chìa Phứ. Trên nền đất, vật liệu xây dựng đang ngổn ngang. Mấy người dân trong thôn có mặt giúp gia đình anh, mỗi người một tay, mỗi người một việc hết sức khẩn trương. Gia đình anh Phứ là hộ nghèo trong thôn, với 8 khẩu nhưng chỉ có 2 lao động chính, thu nhập phụ thuộc vào mấy nương ngô. Trong giai đoạn 2 của chương trình xây dựng nhà ở, gia đình anh được lựa chọn. Cùng với số tiền 60 triệu đồng được hỗ trợ, cộng với số tài sản ít ỏi tích cóp được, anh Phứ vay mượn thêm và dự định xây căn nhà khoảng 140 triệu đồng. Rưng rưng nước mắt, anh Phứ cho biết: Nuôi 6 đứa con nên gia đình bao năm chỉ có thể sống trong căn nhà tạm. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự giúp sức của bà con, đến nay ước mơ thành hiện thực. Gấp rút thi công chắc khoảng 20 ngày nữa gia đình có nhà mới để ở.

Được biết, xã Má Lé triển khai chương trình xây dựng nhà ở nhanh, hiệu quả và có nhiều sáng tạo của huyện Đồng Văn. Trong giai đoạn 1, xã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vàng Mí Cấu, Bí thư Đảng ủy xã Má Lé cho biết: Từ năm 2019 đến nay, xã được hỗ trợ xây dựng 81 nhà ở, với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng và 38 nhà vệ sinh với số tiền 76 triệu đồng. Ở giai đoạn 2, xã rà soát được 8 nhà, đến nay có 1 nhà hoàn thiện, 7 nhà dự kiến hoàn thành trong tháng 8 tới.

Gia đình anh Thào Mí Say, thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn (Đồng Văn), nhiều năm nay cũng luôn mong ước một căn nhà xây kiên cố. Cần mẫn làm lụng, tiết kiệm nhiều năm, cùng với số tiền hỗ trợ từ chương trình xây dựng nhà ở, gia đình anh Say vừa mới hoàn thiện căn nhà xây to, đẹp với tổng chi phí trên 300 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui khôn xiết khi ngôi nhà được hoàn thiện, anh Say không giấu được xúc động: “Số tiền được hỗ trợ là động lực để gia đình quyết tâm xây dựng căn nhà kiên cố. Tâm nguyện lớn nhất của gia đình đến nay đã thành hiện thực, mẹ già được vui sống lúc tuổi cao, các con có chỗ ngủ thoải mái, 2 vợ chồng yên tâm làm ăn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Nhờ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong giai đoạn 1, có hàng trăm hộ nghèo được an cư; giai đoạn 2, huyện tiếp tục rà soát, triển khai hỗ trợ 213 nhà, đối tượng mở rộng đến các xã nội địa. Đến nay, 113 nhà đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến người dân sẽ có nhà mới trước ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Bài, ảnh: My Ly