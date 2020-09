Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong phòng ngừa, khắc phục thảm họa thiên tai

BHG - Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai (TT); góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại thành phố Hà Giang.

Hàng năm tỉnh ta chịu nhiều ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của nhân dân. Do vậy, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội là việc làm có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực do TT gây ra. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Thời gian qua, hoạt động ứng phó thảm họa TT được Hội triển khai kết hợp giữa hỗ trợ phòng ngừa với xây dựng các mô hình phòng, chống TT dựa vào cộng đồng. Trong đó, tập trung nâng cao ý thức của người dân, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trong mọi tình huống. Chủ động các nguồn lực về tiền, hàng, nhân lực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do TT gây ra. Đồng thời, các cấp Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành địa phương trong rà soát, nắm chắc những đối tượng yếu thế để kịp thời trợ giúp. Mặt khác, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động vật tư, kinh phí phục vụ cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho các lực lượng tham gia và nhanh chóng giải quyết hậu quả TT gắn với tình hình thực tế tại địa phương…

Hội CTĐ thành phố Hà Giang tham gia vệ sinh tại Trường Mầm non Quang Trung.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ các cấp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về nâng cao ý thức, các biện pháp phòng, chống TT. Hội CTĐ tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn để tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó với TT cho học sinh. Cùng với cơ quan chuyên môn triển khai hoạt động thông báo kịp thời về TT để người dân, hội viên chủ động đối phó; cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi có TT xảy ra, triển khai can thiệp tại cộng đồng, tập trung vào vấn đề nước sạch, nhà ở an toàn, sức khỏe và sinh kế để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm phục hồi, ổn định đời sống. Mặt khác, Hội CTĐ các cấp đã thành lập, thường xuyên củng cố các đội tình nguyện viên, thanh niên xung kích CTĐ có kiến thức, kỹ năng, kịp thời xử lý khi có tình huống TT bất ngờ. Từ những hoạt động thực tế đã khẳng định vai trò “hạt nhân” của các tình nguyện viên trong cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hằng năm, Hội CTĐ tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng ngừa, khắc phục hậu quả TT cho các cấp Hội. Qua đó, cung cấp thêm kiến thức cho cán bộ, tình nguyện viên về kỹ năng ứng phó, vận động nguồn lực. Đồng thời, vận động, thu hút xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực dành cho khắc phục hậu quả, phục hồi sau TT. Ngay sau khi có thông báo ban đầu về mức độ thiệt hại về người, tài sản; Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai ngay công tác khắc phục, đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng. Hình thức hỗ trợ, gồm: Cung cấp các nhu yếu phẩm, con giống và tiền mặt cho gia đình có người chết, người bị thương, nhà sập đổ hoàn toàn, nhà bị lũ cuốn trôi… Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ các cấp đã hỗ trợ gần 300 triệu đồng cho các hoạt động khắc phục hậu quả TT tại các huyện, thành phố; trong đó, nguồn lực kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân là 260 triệu đồng. Nhờ đó đã kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với người dân bị ảnh hưởng, giúp họ dần ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro thiên tai; trách nhiệm của cán bộ, tình nguyện viên; tăng cường huy động nguồn lực đảm bảo 100% gia đình bị thiệt hại nặng do TT được thăm hỏi, cứu trợ kịp thời…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN