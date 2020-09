Xín Mần tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

BHG - Hiện nay, huyện Xín Mần có trên 30.326,86 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 51,7%. Trong năm 2020, Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ, Huyện đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Trong đó, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đóng cửa rừng tự nhiên, không tự ý khai thác gỗ, phá rừng, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng; tổ chức đối thoại trực tiếp với dân để nắm bắt và giải đáp kịp thời những vướng mắc do nhân dân phản ánh; tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã, thôn, bản, cho 36 thôn bản, với 2.337 lượt người tham gia, tuyên truyền 504 lần trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, bản. Ngoài ra, Hạt còn chỉ đạo các tổ, Trạm kiểm lâm tăng cường bám, nắm, xây dựng hệ thống thông tin ở các khu vực trọng điểm về an ninh rừng, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố giác của nhân dân; tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, quân sự, chính quyền địa phương, chủ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm soát lâm sản. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về QLBVR, PCCCR, góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.

Tuần tra bảo vệ rừng tại thôn Bản Bó, xã Nà Chì.

Để chuẩn bị tốt công tác QLBVR, PCCCR; ngay từ đầu năm 2020, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phối hợp QLBVR, PCCCR. Ngoài ra, Hạt phối hợp với các ngành tại địa phương tập trung mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR, nhất là các khu vực rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, xã, chủ rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” từ huyện đến xã, thôn, bản trọng điểm và chủ rừng; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, cộng đồng dân cư, chủ rừng đối với công tác QLBVR, PCCCR. Hạt Kiểm lâm đăng ký tham gia Cuộc thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ Huyện Xín Mần với chủ đề “QLBVR và PCCCR”; chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác QLBVR, PCCCR; tổ chức làm mới, tu sửa gần 5 km đường băng cản lửa. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra canh gác lửa rừng và trực chỉ huy chữa cháy rừng từ huyện đến cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, phương tiện để chữa cháy khi cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, đấu tranh chống khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản được quan tâm, Hạt chỉ đạo hai trạm bảo vệ rừng trực thuộc và kiểm lâm địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp QLBVR, quản lý lâm sản, ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; chỉ đạo bộ phận Thanh tra - Pháp chế và Tổ kiểm lâm cơ động tăng cường hoạt động chống buôn lậu lâm sản trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã và các khu vực giáp ranh giữa các xã, thôn bản. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện, xử lý 11 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trong đó, 04 vụ khai thác rừng; mua bán vận chuyển 04 vụ; tàng trữ 01 vụ; cháy rừng 02 vụ. Tịch thu 8,295 m3 gỗ các loại; gỗ quý hiếm 0,396 m3; gỗ rễ, Dương Xỉ thân gỗ 88 tấm. Người dân tự giao nộp động vật hoang dã 03 cá thể (Khỉ). Nộp Kho bạc Nhà nước 88.500.000 triệu đồng.

Do làm tốt công tác QLBVR, PCCCR ngay từ đầu năm 2020, nên an ninh rừng trên địa bàn huyện luôn ổn định và đảm bảo, không để xảy ra tình trạng cháy rừng.

Bài, ảnh: Hoàng Trung Kiên (Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần)