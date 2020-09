Mưa lũ gây ảnh hưởng nhiều địa phương trong tỉnh

BHG - Đêm 11 đến sáng ngày 12.9, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa vừa, nhiều nơi mưa to, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Các lực lượng phối hợp dọn dẹp bùn đất, khơi thông dòng chảy trên các trục đường ở thị trấn Mèo Vạc. Ảnh: KIM TIẾN

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 12.9, mưa lũ làm 66 nhà bị ngập nước ở huyện Mèo Vạc. Nước lớn gây ngập úng 1,3 ha/12 hộ trồng rau tại tổ 9, phường Ngọc Hà (tp Hà Giang); hơn 10 ha hoa màu tại thị trấn Mèo Vạc và các khu vực khác của huyện Mèo Vạc. Về Giao thông: Tại t.p Hà Giang, đất đá tràn ra tuyến đường Hà Sơn trước cửa nhà nghỉ Kim Liên, phường Nguyễn Trãi và ngõ 513 phường Quang Trung. Sạt lở taluy dương đoạn thuộc thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) với khối lượng sạt lở khoảng 20m3 đất đá, gây tắc đường. Tuyến đường ô tô vào trung tâm xã, đoạn tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Giàng Chu Phìn - xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) bị sạt lở taluy dương khối lượng sạt lở khoảng 30m3, gây tắc đường. Mưa lớn còn gây ngập úng cục bộ các tuyến đường: Tại tổ 9, 12, 13 phường Trần Phú, tp Hà Giang (đến nay nước đã rút giao thông đi lại bình thường). Điểm trường Mầm non và Tiểu học thôn Cốc Đông, xã Cốc Rễ (Xín Mần) bị sụt lún nứt tường. Hiện tại, địa phương đã di chuyển học sinh ra hội trường thôn để đảm bảo an toàn... Ước tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này hơn 400 triệu đồng.

Một đoạn đường vào trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên bị sạt lở xuống sông Miện

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo thống kê thiệt hại về nhà ở, hoa màu... để tổng hợp báo cáo; huy động lực lượng “4 tại chỗ’’ khắc phục hậu quả thiên tai. Di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; huy động phương tiện, con người để khắc phục các vị trí sạt lở, ách tắc giao thông. Ngoài ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân, khuyến cáo người dân không nên đi làm ngoài trời khi đang xảy ra tố lốc, sấm sét, mưa to... Tổ chức trực 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý kịp thời.

Hiện, các địa phương đang khẩn trương khắc phục, phòng, chống thiên tai. Báo Hà Giang sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến với bạn đọc...

Tuyến đường đi 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc bị sạt lở với khối lượng lớn. Ảnh: KIM TIẾN

Văn Long