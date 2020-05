Bác Hồ trong trái tim đồng bào các dân tộc Hà Giang

BHG - 59 năm đã qua đi kể từ mùa Xuân năm 1961 Bác Hồ lên thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, nhưng hình ảnh vị cha già kính yêu vẫn in đậm trong trái tim đồng bào nơi miền cao nguyên đá. Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua lao động, sản xuất, làm món quà ý nghĩa dâng lên Hồ Chủ tịch kính yêu!

Mô hình trồng rau trong nhà lưới cho thu nhập cao của anh Đoàn Tuấn Anh, xã Đạo Đức (Vị Xuyên).

Mùa Xuân năm 1961, giữa lúc việc nước bộn bề, Người vẫn dành thời gian lên thăm Hà Giang – dải biên cương cực Bắc còn nhiều gian khó của đất nước, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, của Người với đồng bào các dân tộc. Một buổi sáng tháng 3 trong trẻo, trước Lễ đài tại sân vận động, nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang, Người ân cần căn dặn: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải đoàn kết, ra sức tăng gia, sản xuất, phát triển chăn nuôi, khai thác lâm thổ sản, giữ gìn vệ sinh và cố gắng xóa mù chữ. Các dân tộc từ huyện đến khu cần phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao...”. Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, thế nhưng 8 lời căn dặn của Người với đồng bào các dân tộc Hà Giang đã trở thành chân lý và có giá trị đến muôn đời sau.

Người dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn.

Khắc ghi lời căn dặn của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội. Kinh tế có bước phát triển khá, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Học tập theo Bác, đã xuất hiện rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất; các phong trào thi đua cũng được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, tạo thế và lực mới góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Chỉ tính riêng trong năm 2019, giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018; giá trị thu hoạch trên ha đất trồng cây hàng năm đạt 45,43 triệu đồng, tăng 2,3% so với năm 2018. Tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 29,11%, tăng 0,77% so với 2018… Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Từ 2010 - 2019, toàn tỉnh đã nâng cấp và làm mới được hơn 5.900 km đường giao thông nông thôn các loại; nhân dân hiến hơn 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công, di dời trên 38.500 chuồng trại, hơn 35.000 gia đình đã thực hiện láng bó nền nhà...

Thi đua trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải cách hành chính cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh có 238 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 2,8% kế hoạch; 193/193 xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “uống nước, nhớ nguồn” của đồng bào các dân tộc Hà Giang. Tính đến cuối tháng 4.2020, đã có gần 2.300 hộ trên địa bàn toàn tỉnh triển khai xây dựng nhà ở; trong đó, có 1.550 ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, chương trình đã giúp hàng nghìn hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.

Hơn nửa thế kỷ đã qua đi kể từ ngày Bác Hồ lên thăm, đến nay, Hà Giang đã thể hiện sức vươn mạnh mẽ, từ một thị xã nhỏ bé, hằn in vết thương của chiến tranh; nay đã trở thành một thành phố trẻ đầy năng động, sầm uất. Nhưng dù có trải qua năm dài, tháng rộng cùng những biến động của lịch sử thì những lời căn dặn cùng tình cảm nồng ấm mà Người dành cho mảnh đất biên thùy Hà Giang sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi người dân miền đá. Từ đó, lan tỏa những hành động, những phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực và sức bật to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đưa tỉnh nhà bứt phá đi lên nhanh hơn và mạnh mẽ hơn!

Bài, ảnh: Nguyễn Phương