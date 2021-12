Batdongsanonline.vn - Nhận định thị trường nhà đất An Giang khởi sắc sau dịch Covid-19

Thị trường bất động sản tỉnh An Giang đang trở nóng thu hút nhiều nhà đầu tư đổ về. Cơ sở hạ tầng không ngừng được nâng cấp, mở rộng cùng với đó là hàng loạt những bước phát triển lớn trong vài năm trở lại đây. Chính điều này đã tạo nên sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản nơi đây. Chỉ trong vòng 2 năm, giá đất tại An Giang tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần, đặc biệt tăng nhanh ở đô thị trung tâm TP. Long Xuyên.

Tiềm năng bất động sản An Giang được đánh thức

Thị trường bất động sản An Giang ngày càng khởi sắc lên trong những năm trở lại đây khi mà hàng loạt các khu công nghiệp mọc lên, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở nên nhộn nhịp, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện. Trong tương lai nơi đây sẽ là nơi thu hút nhiều người từ các thành phố lớn đổ về đây để an cư lạc nghiệp.

Bất động sản An Giang – tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Điểm sáng đầu tiên dễ nhìn thấy nhất chính là sự đầu tư của tỉnh An Giang vào hệ thống giao thông. Các chuyên gia BĐS đánh giá tích cực về sự phát triển của cơ sở hạ tầng nơi đây, nổi bật là hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Đồng Tháp... Hạ tầng phát triển là tín hiệu tốt, trong tương lai sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư đổ về đây.

Mục tiêu trở thành đô thị loại I, Thành phố Long Xuyên đang thu hút dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn, tạo thêm sức bật cho thị trường bất động sản nơi đây.

An Giang với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Núi Sam, Núi Cấm... đã thu hút rất nhiều khách du lịch trên cả nước đổ về đây. Cùng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc các công ty, tập đoàn lớn đầu tư mạnh vào thị trường bất động sản An Giang càng tạo nên sức hút mạnh mẽ.

An Giang huy động mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh kết cấu hạ tầng

Nổi bật tại An Giang chỉ tính riêng tại TP. Long Xuyên, hiện có nhiều dự án đầu tư bất động sản lớn, như: dự án khu đô thị mới, khu đô thị cao cấp của Tập đoàn Sao Mai; dự án căn hộ cao cấp Marina Plaza của Công ty TNHH MTV Marina Long Xuyên (thuộc Tập đoàn CNC); khu đô thị Diamond City An Giang (dự án Tây sông Hậu); dự án Golden City An Giang của Công ty Cổ phần DVTM Đông Á; Dự án khu dân cư thương mại Cái Sắn New Town của Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản ANZHOMES…

Đa số người mua hiện nay đều có nhu cầu mua để ở, nên luôn tìm kiếm những sản phẩm các giá cả phải chăng, pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, diện tích phù hợp, cùng với đó là đầy đủ các tiện ích.

Có thể thấy An Giang là một điểm sáng lớn trong bức tranh toàn cảnh của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long những hiện tại vẫn chưa được khai thác triệt để. Trong tương lai, An Giang được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhiều dự án với quy mô lớn nhằm khơi dậy tiềm năng và lợi thể của nơi đây.

Giá nhà đất An Giang tăng nhanh chóng

Bất động sản An Giang vùng đất màu mỡ, và thị trường nhà đất An giang sẽ giúp cho nhà đầu tư nhận được khoản sinh lời cao.

Theo khảo sát batdongsanonline.vn, các khu đô thị trên địa bàn TP. Long Xuyên, giá bán nền hiện tăng rất mạnh so 1 – 2 năm trước. Được biết, giá nền từ mức 700 – 800 triệu đồng cuối năm 2018 hiện đã tăng lên mức 1,1 – 1,3 tỷ đồng/nền. Đến năm 2020 nền 95m2 khu vực đường nhánh (đã ép cọc sẵn và xây hố xí tự hoại, thuộc phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), giá bán 1,3 tỷ đồng, giá đất lên đến gần 13,7 triệu đồng/m2. Với nền 120m2 mặt tiền đường lớn, xây sẵn nhà 1 trệt, 2 lầu thương mại, nhà đầu tư phải bỏ ra hơn 2,8 tỷ đồng mới sở hữu được.

Giá đất TP Long Xuyên tăng nhanh chóng

Đối với các khu đô thị trong trung tâm TP. Long Xuyên, mức giá đất từ 10 – 15 triệu đồng/m2 có thể chấp nhận được bởi phù hợp với thực tế thị trường bất động sản hiện nay. Tuy nhiên, cũng có những khu dân cư “ăn theo” dự án, giá được đẩy lên cao chóng mặt. Điển hình như Khu Tây Đại học An Giang (phường Đông Xuyên).

Những nhà đầu tư nhanh nhạy và nắm bắt thị trường tốt sẽ là những người đón đầu xu hướng bất động sản An Giang, nơi còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

