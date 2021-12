Họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh

BHG - Sáng 7.12, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức họp. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan, tổ giúp việc Hội đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đã làm việc với Ban giám sát và Công an tỉnh về công tác bảo mật cho kỳ thi. Theo đó, các thành viên Hội đồng đã thống nhất kế hoạch tổ chức công tác ra đề thi, công tác bảo mật đề thi, công tác an ninh tại khu vực ra đề và coi thi; phương án tổ chức ôn thi và tuyển dụng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19… Bên cạnh đó, Hội đồng đã xem xét kỹ từng hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển, xét tuyển theo quy định và theo thông báo của Tỉnh ủy.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, Hội đồng quan tâm việc thành lập các Ban ra đề thi, Ban coi thi, chấm thi cần lựa chọn kỹ những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và kiên quyết loại bỏ các thành viên có người nhà dự tuyển. Mỗi thành viên Hội đồng, tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc triển khai đúng thời gian quy định, an toàn, đảm bảo khách quan, minh bạch, nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Tin, ảnh: LÊ HẢI