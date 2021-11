HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành

BHG - Sáng 29.11, HĐND tỉnh tiến hành giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 46 HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021 của UBND tỉnh, nêu rõ: Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống, nhưng UBND tỉnh đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”; linh hoạt nới lỏng các hoạt động phát triển KT – XH phù hợp với tình hình dịch bệnh của tỉnh, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch. Trong 32 chỉ tiêu được giao, có 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đạt 71,9%; có 9 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, chiếm 28,1%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 177 nghìn ha, tăng trên 1.218 ha so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt trên 7.288 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tăng 1,81% so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.700 tỷ đồng, đạt 144,6% dự toán T.Ư giao và 100% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7% so với năm 2020. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai hiệu quả. Ước cả năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,0% so với cuối năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, QP – AN giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu chỉ rõ một số vấn đề giám sát thực tế tại cơ sở, như: Một số chỉ tiêu phát triển KT – XH không đạt kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch các khu chức năng trong khu kinh tế hàng năm hạn hẹp nên quỹ đất phát triển theo quy hoạch được duyệt còn hạn chế, ảnh hưởng đến kích cầu thu hút đầu tư. Hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế biên mậu chưa đồng bộ; nhiều doanh nghiệp, HTX phải giải thể hoặc ngừng hoạt động; kết cấu hạ tầng lưới điện ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa còn thiếu; ngân sách địa phương bố trí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn hẹp. Sản xuất nông, lâm nghiệp chưa chuyển biến mạnh mẽ; phòng, chống dịch bệnh gia súc chưa quan tâm đúng mức; quản lý, bảo vệ rừng nhiều nơi chưa tốt; đề án cải tạo vườn tạp một số nơi chưa hiệu quả; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đối với các xã đạt chuẩn năm 2021 còn chậm... Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 58-HĐND tỉnh quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ; hỗ trợ phát triển bền vững cây cam Sành và hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vắc-xin cho gia súc; tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên kiến nghị việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các huyện cần có sự thống nhất, đồng bộ để điều hành một cách hiệu quả.

Sau khi các sở, ngành giải trình các nội dung giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tiếp thu các ý kiến và làm rõ thêm một số vấn đề đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm. Đồng thời cho biết, UBND tỉnh sẽ làm rõ hơn, cụ thể hơn bằng văn bản; triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục linh hoạt, cải tiến, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022.

Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên đề nghị xem xét lại số liệu về trồng rừng tại các địa phương.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình; quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tổng sản phẩm bình quân đầu người; chú trọng chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm Chương trình cải tạo vườn tạp đi vào thực chất; tập trung rà soát, đánh giá tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn xây dựng NTM; giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo phù hợp với từng địa phương; tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm công tác tuyển quân năm 2022 và đảm bảo an ninh nội địa, an ninh biên giới...

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Quang Trí đề nghị cần xem xét cơ chế hỗ trợ xi-măng thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn giải trình, làm rõ về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh giải trình một số nội dung liên quan đến thu – chi ngân sách.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Bình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Tin, ảnh: Kim Tiến