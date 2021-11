Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin

BHG - Sáng 29.11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc tập huấn và diễn tập “An toàn thông tin” năm 2021.

Các học viên tham dự buổi diễn tập.

Tham gia diễn tập có các đồng chí công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản trị, vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 50 công chức viên chức tham gia đào tạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nội dung chính của buổi diễn tập “Tổng quan về An toàn thông tin; Mã độc và biện pháp xử lý mã độc; Kỹ năng an toàn thông tin cho người dùng”. Các đội tham gia diễn tập sẽ đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp, ngay khi nhận được thông báo từ đội giám sát sẽ lập tức vào cuộc để đánh giá tình hình, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đưa dịch vụ trở lại hoạt động bình thường, tránh ảnh hưởng đến người dùng, điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng, chống trong tương lai. Quá trình diễn tập các thành viên đưa ra các bước xử lý sự cố để khôi phục lại hệ thống.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ năng thực tế đối với hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin của UBND các huyện, thành phố và cán bộ kỹ thuật đang vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong đó tập trung đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh. Đảm bảo phương châm phòng ngừa trong thế chủ động, thích ứng một cách linh hoạt và đề ra các giải pháp ứng phó và xử lý kịp thời khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng, giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng.

Theo chương trình, buổi tập huấn và diễn tập “An toàn thông tin” sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 29 - 30.11.

Tin, ảnh: Văn Quân