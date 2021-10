Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 4.10, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (Mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy phụ trách huyện Vị Xuyên; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2021, huyện Vị Xuyên thực hiện quyết liệt "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển KT – XH và đạt nhiều kết quả tích cực: Có 16/48 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; triển khai hiệu quả 12 chương trình, phương án, đề án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021. Toàn huyện có 422,9 ha cam, trong đó 318,3 ha cho thu hoạch, sản lượng cam niên vụ 2021 - 2022 khoảng 2.833 tấn; 230 hộ đăng ký thực hiện cải tạo vườn tạp với tổng diện tích đã thực hiện 407.196 m2, có 194 hộ được giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh, tổng số tiền 5 tỷ 470 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực vụ Mùa ước đạt 32.140 tấn; xã Thanh Thủy hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM.

Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước; huyện tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, triển khai mở mới đường tuần tra biên giới từ mốc 252 - mốc 260; xây mới 29 trụ sở thôn, cải tạo nâng cấp 40 nhà văn hóa, trụ sở thôn; thi công 67 dự án từ các nguồn vốn đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021; hoàn thành phê duyệt phương án chuyển đổi 7 chợ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 120,559 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 44,8% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 2.453 lao động; hoàn thành 180 nhà ở theo Quyết định 1953 (giai đoạn II). Các vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được triển khai quyết liệt. BCH Đảng bộ huyện ban hành các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập 4 chi bộ trực thuộc và kết nạp 79 đảng viên mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luât trong Đảng; triển khai 386 mô hình "dân vận khéo" và đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc được đại biểu tập trung thảo luận, nêu giải pháp khắc phục như: Triển khai nghị quyết của Đảng tại cơ sở; phòng chống dịch bệnh trên gia súc; liên kết sản xuất; quản lý đất đai; khai thác khoảng sản; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; trồng cây vụ Đông...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đánh giá cao kết quả Vị Xuyên đạt được trong 9 tháng qua, đồng thời đề nghị huyện tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2021: Rà soát cụ thể hộ nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà ở; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong chủ động thực hiện cải tạo vườn tạp, tránh chạy theo thành tích; tạo cơ chế chính sách thuận lợi, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cam và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng; quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; tăng cường quản lý đất đai, khóang sản, lâm sản trên địa bàn; nâng cao tiêu chí tại các xã đã đạt NTM và chú trọng tiêu chí hộ nghèo và thu nhập trong xây dựng NTM tại xã Thanh Thủy.

