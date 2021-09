UBND tỉnh họp phiên trực tuyến tháng 9

BHG - Chiều 28.9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

Toàn cảnh phiên họp.

9 tháng đầu năm, tình hình phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và đạt một số kết quả tích cực, dịch bệnh kiểm soát tốt. Trong số 32 chỉ tiêu kế hoạch giao, có 13 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ; trong đó, 4/13 chỉ tiêu đạt và vượt 100%; 6 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%; 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đến nay, Hà Giang là một trong số ít các tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; tỉnh bố trí trên 82 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch; cử 3 đoàn cán bộ y tế với 112 cán bộ hỗ trợ miền Nam chống dịch; hiện đoàn 1 đã trở về và đang thực hiện cách ly theo quy định; hỗ trợ thực phẩm cho đồng bào miền Nam và thủ đô Hà Nội; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) quý III năm 2021 ước đạt trên 3.985 tỷ đồng, tăng 4,56% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 177.199 ha; tổng sản lượng lương thực (vụ Đông - Xuân và vụ Mùa) ước đạt 421.115 tấn, tăng 1,57% so với năm 2020. Có 1.137 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp (545 hộ nghèo và 592 hộ cận nghèo); tổng diện tích vườn cải tạo trên 744.500 m2. Ngoài ra, có 761 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu; Đề án phát triển bền vững cây cam Sành có 104 cá nhân được giải ngân với số tiền trên 11,9 tỷ đồng, tương ứng với diện tích trên 201 ha. Tổng dư nợ tín dụng đạt 25.445 tỷ đồng, tăng 7,1% so với thời điểm cuối năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.891 tỷ đồng, tăng 1,43% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10,43% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt trên 5.638 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các ngành, địa phương tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 8.995 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.532 tỷ đồng, đạt 82,1% kế hoạch T.Ư giao, đạt 56,8% kế hoạch tỉnh giao. Lũy kế có 5.089 hộ triển khai xây dựng nhà ở, vượt 88 hộ so với kế hoạch. Các chương trình, đề án, kế hoạch được triển khai hiệu quả; chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh; chuyển đổi số triển khai tích cực; cải cách thủ tục hành chính tăng cường; xúc tiến du lịch, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; triển khai tốt các hoạt động dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn báo cáo tình hình phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được; nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong các tháng cuối năm, như: Bố trí nguồn vốn thực hiện chỉ tiêu thôn biên giới có điện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế; bố trí kinh phí chi trả hoạt động thêm giờ cho đội ngũ giáo viên; quan tâm hỗ trợ nhóm học sinh tại các xã đạt chuẩn NTM; các huyện vào cuộc quyết liệt và thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân không giết mổ, vận chuyển gia súc bị bệnh; hỗ trợ giá giống, phân bón cho các hộ chuyển đổi trồng cây trồng mới trong vụ Đông...

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết ngành đang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam, nhất là đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận nỗ lực, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí nêu rõ: Tỉnh tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, các ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là; theo dõi sát sao diễn biến tình hình, có giải pháp kịp thời, linh hoạt, sáng tạo; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh; thành lập tổ công tác phục hồi sản xuất với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; theo dõi chặt chẽ khả năng giải ngân các nguồn vốn đối với từng công trình, dự án; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; phối hợp chặt chẽ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án; thực hiện tốt hỗ trợ doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn và xử lý dứt điểm vướng mắc cho các nhà đầu tư; làm rõ và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính để giải quyết khó khăn trong thực hiện thủ tục đất đai, môi trường, quy hoạch sử dụng đất.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Bình kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí chi trả hoạt động thêm giờ cho đội ngũ giáo viên; quan tâm hỗ trợ nhóm học sinh tại các xã đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các ngành, địa phương rà soát diện tích đất có thể triển khai sản xuất vụ Đông; tận dụng tối đa diện tích đất có điều kiện; lựa chọn cơ cấu các loại cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ đạo chăm sóc tốt sản phẩm cam Sành; thu hái, bảo quản sản phẩm theo hướng dẫn để đảm bảo chất lượng; hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, nhất là tiêu thụ cam. Tập trung khống chế dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục; triển khai thực hiện 8 xã đạt chuẩn NTM; đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ xi-măng theo kế hoạch năm 2021. Tăng cường quản lý, theo dõi sát diễn biến thị trường, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; từng bước tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển du lịch; nghiên cứu các cơ chế phù hợp với tình hình dịch bệnh để từng bước mở cửa đón khách du lịch trở lại; phân tích, đánh giá, dự báo chi tiết khả năng thu ngân sách đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế; điều chỉnh linh hoạt giải pháp để bù đắp các khoản hụt thu; quyết tâm thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số... Xây dựng các phương án phòng, chống dịch trong trường học; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; trồng hoa phục vụ lễ hội Hoa Tam giác mạch...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý đề nghị các huyện vào cuộc quyết liệt và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Tin, ảnh: Kim Tiến