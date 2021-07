Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Giang và huyện Xín Mần

BHG - Sáng 20.7, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai. Dự kỳ họp có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố...

Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

6 tháng đầu năm, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và phát triển KT - XH, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035; hoàn thành cải tạo, nâng cấp Quảng trường 26/3; đẩy mạnh xã hội hóa chỉnh trang đô thị. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.688,8 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 508,3 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 199,5 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 115,7 tỷ đồng; có 45 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp. Các vấn đề về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, chú trọng; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Giang, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và các ban của HĐND trình kỳ họp; trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Chương trình làm việc toàn khóa của HĐND thành phố khóa XXIII; giải thể Phòng Y tế, Phòng Dân tộc thành phố; Đề án thay thế, trồng mới cây xanh đường phố trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công...

* Ngày 20.7, HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức Kỳ họp thứ Hai, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Kỳ họp được tổ chức tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần; đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần...

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xem xét, thông qua 13 báo cáo, tờ trình của HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan Tư pháp của huyện. Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện Xín Mần, trong số 13 chỉ tiêu được tỉnh giao năm 2021, có 5 chỉ tiêu đánh giá trong 6 tháng, 8 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm; 25 chỉ tiêu huyện cụ thể hóa, có 14 chỉ tiêu đánh giá trong 6 tháng, 11 chỉ tiêu đánh giá được vào cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện 3 chỉ tiêu đạt 100%, 7 chỉ tiêu đạt trên 70% đến dưới 100%, 1 chỉ tiêu đạt từ 50 – 70%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo thời gian, tiến độ, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%. Một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cao hơn mức trung bình toàn tỉnh như: Thu ngân sách nhà nước đạt 77,4% kế hoạch; công tác CCHC, áp dụng chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị… Các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP, đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 Dự thảo Nghị quyết, gồm: Phê chuẩn Đề án giải thể Phòng Y tế huyện Xín Mần; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Ban hành Nội quy các Kỳ họp HĐND huyện; Ban hành Quy chế hoạt động HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

