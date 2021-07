Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm

BHG - Ngày 2.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND - UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong bối cảnh, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, những kết quả phát triển KT - XH đạt được 6 tháng đầu năm là rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng đạt 3,82%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,27%. Lạm phát được duy trì ở mức thấp, các cân đối lớn được đảm bảo; tiến độ thu ngân sách tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 5,7% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ; xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng tiếp tục tăng trưởng khá; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, một số cơ sở dữ liệu lớn được hình thành làm nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề nghị: Các bộ, ngành T.Ư và địa phương cần biến khó khăn thách thức thành động lực, mục tiêu phấn đấu... Để từ đó, xây dựng các kịch bản điều hành linh động, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “Chống dịch như chống giặc” và “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”, không cứng nhắc, dập khuôn, máy móc; đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước... Đồng thời, tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 đã được Quốc hội và Chính phủ giao, phấn đấu 6 tháng cuối năm thực hiện theo hai kịch bản đã đề ra, trong đó các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát tình hình KT-XH để phân tích, dự báo, cập nhật kịch bản tăng trưởng. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp; kịp thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình phục hồi kinh tế, bao gồm các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững; xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế, sắp xếp bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trong tháng 7, cần tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27.7...

Tin, ảnh: Phi Anh