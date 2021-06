Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

BHG - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều 30.6, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên). Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Nơi đây, 42 năm về trước, hàng nghìn chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu “một tấc không đi, một li không dời”; quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, từng điểm cao với tinh thần quả cảm “sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác thành tâm nguyện cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sỹ an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng; phù hộ độ trì cho dân tộc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, trường tồn.

Phó Chủ tịch nước thỉnh chuông tại Đài hương 468.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, cho biết: Lực lượng Biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm tra toàn tuyến biên giới, phát quang đường tuần tra 170 lần/981 lượt người tham gia; phát huy hiệu quả vai trò 5 cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức phó bí thư Đảng ủy ở 5 xã biên giới; 14 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, 10 đảng viên phụ trách, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn. Phát huy tốt vai trò 10 tổ an ninh tự quản;10 tập thể và 92 gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển KT – XH, giúp dân giảm nghèo; nhận giúp đỡ 12 cháu học sinh nghèo vượt khó; trực tiếp nuôi dưỡng tại Đồn 2 cháu học sinh là con em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặt khác, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép…

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân chỉnh vòng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468.

Phát biểu chia sẻ với Bộ đội Biên phòng Hà Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mong muốn, Phó Chủ tịch nước tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ bố trí ngân sách để các địa phương, trong đó có Hà Giang khắc phục hậu quả chiến tranh. Các cấp, ngành, địa phương phối hợp tốt với lực lượng Biên phòng trong công tác đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, góp phần phát triển KT – XH ở địa phương; tạo điều kiện dành cho Hà Giang cơ chế phát triển đặc thù.

Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao các Anh hùng liệt sỹ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương nỗ lực và công lao đóng góp của lực lượng Biên phòng thời gian qua. Đồng chí nêu rõ: Để đảm bảo an ninh biên giới, quan trọng nhất là thế trận lòng dân; khi người dân có đời sống ổn định, cuộc sống ấm no sẽ tham gia vào công tác bảo vệ an ninh biên giới tốt hơn. Trước thách thức về QP – AN, thách thức về KT - XH, an ninh phi truyền thống, Phó Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng Biên phòng Hà Giang nắm chắc tình hình, dự báo tốt tình hình để không bị động, bất ngờ, chủ động trong mọi tình huống; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, phải hiện đại nhanh hơn để đủ sức bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo đời sống của bộ đội; giáo dục truyền thống, trau dồi đạo đức, phẩm chất của Bộ đội Biên phòng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong bối cảnh mới. Tỉnh Hà Giang tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu; vận động, tuyên truyền để thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ để lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về các di tích mặt trận Vị Xuyên.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; tặng quà lực lượng Bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tham gia trực chốt phòng, chống dịch Covid-19. Mong muốn, lực lượng Biên phòng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch nước tặng quà Ban quản lý Đền thờ Liệt sỹ 468.

Phó Chủ tịch nước thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện phát biểu chia sẻ với Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chia sẻ với lực lượng Biên phòng Hà Giang.

Phó Chủ tịch nước tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Tin, ảnh: Kim Tiến