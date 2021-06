Hội nghị BCH Đảng bộ các huyện Bắc Quang, Mèo Vạc, Yên Minh

BHG - * Chiều 30.6, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ sáu (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 11 của BTV Tỉnh ủy (theo Quyết định 198); lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên đoàn công tác số 11…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng trao giải Nhất thi đua trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cho xã Tân Thành.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tập thể BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm; kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.300 triệu đồng, đạt 37,8% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 128% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế được chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, như: Trồng ngô sinh khối, phát triển bền vững cây cam Sành, liên kết trồng chuối công nghệ cao xuất khẩu, trồng dược liệu. Đặc biệt, toàn huyện đã có 100 hộ thực hiện đề án cải tạo vườn tạp, đạt 270,2% so với kế hoạch tỉnh giao. Riêng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Bắc Quang duy trì 2 đội đáp ứng nhanh, 2 đội điều trị dự phòng và 2 đội cấp cứu lưu động; đã lấy 918 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; thông qua Tờ trình của Ban Tổ chức – Nội vụ huyện về việc thôi thí điểm hợp nhất giữa cơ quan UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện, giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện…

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn công tác số 11 của BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Bắc Quang. Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021, đoàn công tác số 11 đã tăng cường xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tổ chức họp, tư vấn giải quyết 4 vụ việc tố cáo, khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện; kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, hiện vật trị giá trên 1,1 tỷ đồng để xây dựng 6 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tạo quỹ cho vay không lãi suất để phát triển kinh tế hộ; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh yêu cầu: Cấp ủy huyện tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc sâu rộng của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính để tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn xã hội. Sau khi dừng thí điểm hợp nhất cơ quan UBKT – Thanh tra, Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; cấp ủy huyện tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy theo quy định đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Riêng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện cần xây dựng phương án bố trí nguồn lực hợp lý để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển KT-XH...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích; khen thưởng 50 tập thể, 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện.

* Ngày 30.6, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh khóa XVIII, tổ chức hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, BTV, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, đặc biệt đã xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tỷ lệ trúng cử đạt cao; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phát triển KT – XH, QP – AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả tốt, với 9/18 nhóm chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 2 nhóm chỉ tiêu đạt dưới 50%, 7 nhóm chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

Tại hội nghị, đã công bố quyết định của BTV Huyện ủy về việc chỉ định đồng chí Trần Hữu Hội, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu cho ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về thu hút đầu tư, phát triển du lịch; đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm; thảo luận về kết quả công tác lãnh đạo và phương hướng những tháng cuối năm...

* Sáng 30.6, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ đầu năm, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành 8 chương trình, 5 nghị quyết, 3 chỉ thị, 43 kế hoạch, 61 kết luận, 137 báo cáo, 304 công văn, 17 thông báo, 1 quy định, 1 hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát động 345 buổi ra quân ngày thứ 7 cán bộ, nhân dân chung tay xây dựng NTM với gần 21.900 người tham gia; tổng đàn gia súc đạt trên 96.560 con; cải tạo được 68.500m2 diện tích vườn tạp; tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đạt 97%; hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán trên 37.665kg gạo cho 595 hộ; hỗ trợ xây dựng nhà ở được 220 nhà; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, củng cố; QP-AN được đảm bảo...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đề ra phương hướng trong thời gian tới, như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm 2021. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Mèo Vạc cần tập trung quán triệt nghiêm túc Công văn 773, ngày 14.6.2021 của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, đánh giá lại những chỉ tiêu đạt thấp để có phương án hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chăn nuôi sản xuất, kinh doanh, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ theo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy.

