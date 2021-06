Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

BHG - Ngày 16.6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định, tránh tình trạng gian lận, lộ bí mật trong quá trình tổ chức thi, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các khâu của kỳ thi; phân công lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi; bố trí cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tại các điểm thi; chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong kỳ thi… Qua đó, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi phải được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án phối hợp xử lý tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi liên quan dịch bệnh Covid-19; yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ kỳ thi chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công theo kế hoạch.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)