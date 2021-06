Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh

.

BHG - Chiều 15.6, Công an tỉnh, Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2021). Các đồng chí: Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Đài PT – TH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; Ban Biên tập, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh; đại diện các cơ quan, thông tấn báo chí trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh…

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Đài PT - TH tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 1997 - 2021. Đồng thời, thông qua dự thảo Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT bảo vệ an toàn hệ thống PT - TH và thông tin báo chí, xuất bản; tuyên truyền về ANTT và xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2026. Quy chế nêu rõ nguyên tắc, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện. Nội dung phối hợp tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với công tác bảo đảm ANTT. Phản ánh công tác quản lý nhà nước về ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh mạng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Công an tỉnh trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền. Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, gắn bó, tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mong muốn sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh trong nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục ANTT; tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận thông tin nhanh, đảm bảo tính thời sự… Qua đó, phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động thông tin báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Hoàng Thị Hằng phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động phối hợp với Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, chủ đề, định hướng tuyên truyền cụ thể. Cung cấp tài liệu chính xác, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ thông tin, định hướng dư luận xã hội theo nội dung đề ra…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh với Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh. Đồng chí đề nghị 2 cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch Covid-19, Luật An ninh mạng... Đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả, giúp nhân dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời; góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Công an tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được lãnh đạo Công an tỉnh, Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội…

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể của Báo Hà Giang có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội.

Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu tặng Giấy khen của Báo Hà Giang cho ác tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng tặng Giấy khen của Đài PT-TH tỉnh cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội.

