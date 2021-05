Sáu ngày trước bầu cử, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh

Nhấn mạnh chỉ còn 6 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử, còn nhiều việc quan trọng phải thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tiểu ban Nhân sự tiếp tục phân công thường trực thường xuyên để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh, thiên tai, do an ninh trật tự, do các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.

Sáng 17/5, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức phiên họp toàn thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Ngày 23/9/2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký Nghị quyết số 08 thành lập Tiểu ban Nhân sự gồm 9 đồng chí, quy định rõ trách nhiệm của Tiểu ban Nhân sự. Theo đó, Tiểu ban Nhân sự giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết 227 về việc bổ nhiệm nhân sự tham gia Tiểu ban. Hiện nay Tiểu ban Nhân sự có 8 đồng chí đại diện của 6 cơ quan: Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các công việc chuẩn bị cho Ngày Bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ngày mai (18/5), Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Cuộc họp hôm nay nhằm thống nhất nội dung báo cáo của Tiểu ban Nhân sự để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự từ ngày thành lập đến nay, đặc biệt góp ý vào những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc tích cực của các thành viên trong Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự, sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Quốc hội.

Nhấn mạnh chỉ còn 6 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử, còn nhiều việc quan trọng phải thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tiểu ban Nhân sự tiếp tục phân công thường trực thường xuyên để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh, thiên tai, do an ninh trật tự, do các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.

Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị tinh thần, cách thức tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo kịp thời, chính xác, đồng thời chuẩn bị việc công bố danh sách trúng cử theo lịch trình thời gian mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các thành viên trong Tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu, giải quyết chính xác các vấn đề về nhân sự. Các Tiểu ban khác cũng chủ động trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

