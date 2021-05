Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tuyến Quốc lộ 4

BHG - Ngày 21.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GTVT, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra, khảo sát tuyến Quốc lộ 4 (QL4), đoạn nối từ xã Lao Chải (Vị Xuyên) đi các xã: Đản Ván, Túng Sán và Tân Tiến (Hoàng Su Phì).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát tuyến Quốc lộ 4 nối từ xã Lao Chải đi huyện Hoàng Su Phì.

Tuyến QL4 đoạn qua huyện Hoàng Su Phì được triển khai thi công trở lại có chiều dài 25km, điểm đầu từ km55 Tỉnh lộ 177 chạy qua các xã Tân Tiến, Túng Sán và một phần xã Đản Ván của huyện Hoàng Su Phì. Tuyến đường được thiết kế nền đường cấp IV miền núi, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m và các công trình phụ trợ khác như cống rãnh, biển báo, lan can an toàn… Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải. Tuyến đường được khởi công lần đầu vào năm 2006, do gặp khó khăn về vốn nên đã dừng thi công từ cuối năm 2010. Dự án được chia làm 5 gói thầu và theo cam kết 4 gói thầu đầu tiên sẽ hoàn thành trước tháng 8.2020, gói thầu thứ 5 hoàn thành trong năm 2020.

Hiện đoạn đường chưa được hoàn thiện thuộc QL4 nối từ xã Lao Chải đi huyện Hoàng Su Phì có chiều dài khoảng trên 16km. Nếu được đầu tư xây dựng sẽ kết nối các xã biên giới của huyện Vị Xuyên với các xã vùng cao huyện Hoàng Su Phì, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng vận chuyển, giao lưu hàng hóa; phá vỡ thế đường độc đạo vào huyện Hoàng Su Phì. Từ kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao Sở GTVT phối hợp với 2 huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì tiếp tục khảo sát, đo đạc cụ thể chiều dài tuyến đường, lập hồ sơ chi tiết, tham mưu cho tỉnh kiến nghị với Bộ GTVT bố trí nguồn vốn đầu tư làm hoàn thiện tuyến đường. Giao Sở NN&PTNT phối với huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì rà soát diện tích rừng, xác định rõ từng loại rừng để tiến hành thủ tục chuyển đổi, tạo thuận lợi nhất khi tuyến đường được đầu tư xây dựng tuyến đường…

Tin, ảnh: Phi Anh