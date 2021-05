Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 20.5, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Cùng đi có các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vị Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Triển khai công tác bầu cử, Vị Xuyên thành lập tại cấp huyện, xã mỗi cấp 4 tiểu ban và 1 tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử; thành lập 10 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, 172 ban bầu cử đại biểu HĐND xã; 182 khu vực bỏ phiếu; 182 tổ bầu cử tại 24 xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện có 1 đơn vị bầu cử ĐBQH; 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 172 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Huyện trang bị 364 bảng niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri; 182 hòm phiếu chính; 167 hòm phiếu phụ cho các xã, thị trấn. Toàn huyện có 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 1.018 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Đến ngày 18.5, tổng số cử tri toàn huyện có 74.544 người; cử tri đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid - 19 là 511 cử tri; cấp phát đầy đủ thẻ cử tri đến các xã, thị trấn; xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử thôn Minh Thành, xã Trung Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nêu rõ: Tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; đến thời điểm này, tỉnh ta duy trì được sự ổn định, an toàn. Tuy nhiên, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch do chủng vi-rút mới có khả năng lây lan nhanh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương và huyện Vị Xuyên xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng cuộc bầu cử để đưa ra yêu sách, gây rối, chống đối; tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân khi tham gia bầu cử; nắm chắc tình hình thực tế về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tình hình an ninh trật tự tại cơ sở; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh một cách bài bản.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử tại điểm bỏ phiếu tổ dân phố 8, thị trấn Việt Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà động viên tinh thần tổ bầu cử tổ dân phố 8, thị trấn Việt Lâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị huyện Vị Xuyên xây dựng các phương án một cách cụ thể để tránh bị động khi phát sinh tình huống trong công tác bầu cử.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị huyện Vị Xuyên quan tâm chỉ đạo chỉnh trang khánh tiết các điểm bầu cử đảm bảo trang nghiêm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị huyện Vị Xuyên chỉ đạo quyết liệt hơn, đôn đốc các tổ bầu cử triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Hiện đang là thời điểm quan trọng, không được phép chủ quan đến khi công bố xong kết quả bầu cử. Do đó, các địa phương cần theo dõi, kiểm tra, có sự quyết liệt và trách nhiệm cao nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo. Huyện ủy Vị Xuyên cần phân công các đồng chí trong BTV xuống các địa phương kiểm tra; có trách nhiệm giải thích với người dân về các ứng cử viên; hướng dẫn người dân bỏ phiếu đúng quy định; rà soát kỹ các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, con người phục vụ cuộc bầu cử; đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình bầu cử; quản lý tốt phiếu bầu, con dấu, niêm phong; công tác kiểm phiếu cần phải đảm bảo nhanh, chính xác, bài bản. Ủy ban bầu cử tỉnh cần phải giao các địa phương rà soát hòm phiếu; đối với những nơi có trên 500 cử tri phải có hòm phiếu dự phòng. Các địa phương cần xác định rõ mục tiêu của cuộc bầu cử, đó là: Cử tri đi bầu cao nhất; an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất; cử tri lựa chọn bầu đại biểu ưu tú; cuộc bầu cử thực sự là ngày hội non sông. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành và tổ dân phố 8, thị trấn Việt Lâm.

Tin, ảnh: Kim Tiến