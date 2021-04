Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16.4, tại UBND tỉnh, đoàn giám sát Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Quốc hội; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Quang Hàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Quốc hội; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hải, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao đổi tại buổi làm việc

Để phục vụ chương trình làm việc của đoàn giám sát, tỉnh ta đã báo cáo chi tiết 6 nội dung chính, gồm: Tình hình quyết toán NSNN, công tác tài chính nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021; thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; triển khai thực hiện đầu tư công năm 2021.

Năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 2.287 tỷ đồng (bằng 104% dự toán tỉnh giao thu, 120% dự toán T.Ư giao và tăng 10% so với quyết toán thu năm 2018); tổng chi ngân sách địa phương là 15.325 tỷ đồng. Đối với dự toán thu NSNN năm 2021 là 2.700 tỷ đồng, tăng 44,6% so với dự toán T.Ư giao, tăng 6,7% so với năm 2020.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư hàng năm từ các nguồn vốn kịp thời, bảo đảm đúng thời gian, mục tiêu, cơ cấu, đúng đối tượng đầu tư; bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo mục tiêu theo quy hoạch, đề án được phê duyệt. Tỷ lệ giải ngân hàng năm đạt trên 90%. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 3,6 nghìn tỷ đồng…

Tỉnh ta đã chủ động, linh hoạt nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với số tiền hàng trăm tỷ đồng trong các hoạt động, như: Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí NSNN; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức khu vực nhà nước; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát, liên quan đến tình hình phân bổ vốn đầu tư công; nợ thuế; các khoản thu không hoàn thành dự toán NSNN; quỹ tài chính ngoài NSNN…



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Quốc hội Bùi Đặng Dũng chia sẻ, với điều kiện KT-XH khó khăn của Hà Giang, chưa cân đối được nguồn vốn, còn phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách T.Ư. Tuy nhiên, tỉnh Hà Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, khoa học trong cân đối thu, chi NSNN; phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công… Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quản lý thu, chi NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đối với đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Ủy ban TCNS Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết, liên quan đến: Đầu tư hệ thống giao thông, nhất là tuyến đường nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi; xây dựng hệ thống hồ chứa nước sinh hoạt tại các huyện vùng cao núi đá nhằm đảm bảo cấp nước bền vững; bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG