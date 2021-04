Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid – 19

BHG - Sáng 16.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có đại diện một số bộ, ngành, tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh; các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Hội nghị đã thông qua báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; công tác tiêm chủng vắc xin Covid – 19; công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid – 19. Đến nay, trên thế giới có 138 triệu ca mắc, trên 2,8 triệu người tử vong do Covid – 19 tại 222 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, ghi nhận 2.744 ca mắc, trong đó đã có 2.429 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 89% tổng số ca mắc. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch xâm nhập từ bên ngoài, quyết liệt phong tỏa các địa điểm có trường hợp mắc, tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết thần tốc, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc; kiên định 5 nguyên tắc phòng, chống dịch đã đề ra: “Ngăn chặn – phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch”.

Đối với công tác tiêm chủng vắc xin Covid – 19, nước ta đã nhận và đang triển khai tiêm 2 đợt vắc xin phòng Covid – 19 của Astrazeneca. Đợt 1 là 117.600 liều; đợt 2 là 812.200 liều. Sau khi nhận vắc xin, các địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm chủng. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, các địa phương đã tiến hành khám sàng lọc trước khi tiêm, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, Bộ Y tế cũng ban hành hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm chủng. Tại Hà Giang, sau khi nhận được vắc xin đợt 1, tỉnh đã tổ chức triển khai tiêm chủng tại 16 điểm/11 huyện, thành phố, đã hoàn thành tiêm chủng vào ngày 9.4.2021 với 2.123 người được tiêm vắc xin. So với kế hoạch, số trường hợp được tiêm vượt 17,94% đối tượng dự kiến (do mỗi lọ vắc xin tiêm được cho 12 – 13 người).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phòng, chống dịch ở các địa phương, nhất là các tỉnh có đường biên giới; kết quả, kinh nghiệm tiêm phòng vắc xin Covid – 19 đợt 1 và một số trường hợp có phản ứng sau tiêm. Một số địa phương kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục cung ứng vật tư tiêm chủng và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19. Bộ Y tế đề nghị, các địa phương tổ chức tiêm vắc xin Covid – 19 an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ trước khi vắc xin hết hạn. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại khi các quốc gia có đường biên giới giáp Việt Nam có số ca mắc mới tăng cao trong thời gian gần đây.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG