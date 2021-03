Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo huyện Xín Mần

BHG - Ngày 9.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Xín Mần; các xã Khuôn Lùng, Nà Chì, Quảng Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tình hình KT - XH của huyện Xín Mần gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19. Huyện đã chủ động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Sớm triển khai công tác giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể, linh hoạt phù hợp với từng ngành, từng địa phương. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt điều kiện cho sản xuất và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân. Diện tích lúa đã cấy là 411 ha, đạt 75%; diện tích ngô đã xuống hạt là 1.220 ha, đạt 50,35% KH; diện tích đậu tương trồng được 368 ha; lạc trồng được 247; rau đậu các loại đã trồng 526,8 ha. Các lĩnh vực y tế, truyền thông được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới được triển khai tốt; công tác giải quyết việc làm được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chú trọng triển khai. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới lãnh thổ được giữ vững, ổn định; trật tự ATXH được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác khảo sát vị trí dự kiến quy hoạch di chuyển các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở ra nơi an toàn trên địa bàn thị trấn Cốc Pài.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Xín Mần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan. Cùng với đó, huyện cần chú trọng hơn tới việc đẩy mạnh phát triển kinh tế theo từng lĩnh vực, thế mạnh sẵn có của địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ khuyến nông để đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như thực hiện tốt hơn nữa Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Không để xảy ra hiện tượng trì trệ trong cán bộ công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn xã Khuôn Lùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Xín Mần thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư. Nêu cao vai trò đứng đầu và của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính, công vụ của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch triển khai công tác bầu cử các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tốt an ninh, an toàn trong suốt quá trình từ nay đến sau cuộc bầu cử. Với Chương trình xây dựng NTM cần chủ động phương án mới trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để có tính bền lâu…

Tin, ảnh: Phi Anh